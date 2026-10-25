Școlile de pilotaj din țară raportează o creștere spectaculoasă a numărului de cursanți înscriși imediat după ce împlinesc 16 ani, când legislația le permite să obțină licența de pilot privat. Totuși, drumul spre cockpit vine cu eforturi financiare majore din partea părinților. Costurile pentru aceste cursuri se ridică la zeci de mii de euro.

Momentul cel mai așteptat de cursanți: ziua de zbor în care rămân singuri la manșă. La 17 ani, Timeea este deja mai aproape de visul ei – să devină pilot de linie.

Timeea Mojorea, cursantă: „Am avut primul zbor singură. A fost un moment pe care nu o să-l uit niciodată în viața mea. Când am ajuns în aer, mi-am dat seama că totul depinde numai de mine și că sunt în locul în care trebuie și că fac ceea ce trebuie.”

Pasionată de aviație este și Iulia, care a început lecțiile de pilotaj tot la 17 ani. Cursurile pot dura între un an și jumătate până la trei, în funcție de brevet.

Reporter: „Te-ai hotărât deja la ce facultate vrei să mergi?”

Iulia Maria Pop, elevă: „Da, da, tot în domeniu, de inginerie aeronautică.”

Și Tudor are planul făcut.

Tudor Atasiei, elev: „Urmează să aplic la linie, sper să ajung pilot de linie în Europa. A fost dragoste la prima vedere. Bucuria de a înțelege cum funcționează avionul din spate, bestia care te ține în aer până la urmă.”

La această școală de pilotaj din Brașov, 30% dintre cursanți au sub 18 ani, de trei ori mai mulți decât acum patru ani.

Alina Jumuga, instructor: „Manșa nu te întreabă câți ani ai. Avem în vedere și faptul că este posibil să fie nevoie de ceva pregătire psihologică pentru ei, motiv pentru care noi, ca instituție, aici, la Brașov, am apelat la un psiholog aeronautic.”

La o școală de pilotaj din Tuzla, județul Constanța, jumătate dintre cursanții români au sub 18 ani. Aici sunt pregătiți anual 100 de piloți.

Mulți își împart timpul între liceu și cursurile de zbor.

Andrei Gherman, cursant: „M-am apucat de la 16 ani de cursuri. Este un job respectat, salariul mare.”

La o școală privată, de pildă, costurile pentru cursuri încep de la 14.000 de euro pentru obținerea licenței de pilot privat și trec de 70 de mii de euro pentru licența de pilot comercial. Și salariile sunt pe măsură. Un pilot de linie primește la început în jur de 4.000 de euro, iar după doi ani de experiență poate câștiga dublu.