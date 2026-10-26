Concluziile se bazează pe un sondaj realizat de Asociația Europeană a Piloților de Linie (ECA) în rândul a aproape 7.200 de comandanți de aeronavă și copiloți, relatează TheGuardian.

Printre problemele semnalate se numără perioadele insuficiente de odihnă, presiunea de a prelungi programul de lucru și teama de a fi sancționați dacă declară că nu sunt apți să zboare.

Aproape un sfert dintre piloți (24%) au recunoscut că, de regulă, continuă să zboare în loc să declare că nu sunt apți de zbor din cauza oboselii, în timp ce alți 16,8% au spus că își iau concediu medical.

În aviație, oboseala poate fi cauzată de orele lungi de serviciu, odihna insuficientă, programul neregulat și zborurile între fusuri orare diferite, care perturbă ciclul natural de somn al organismului.

Aceasta reprezintă o problemă majoră de siguranță, deoarece poate afecta capacitatea de judecată a piloților, le poate încetini reacțiile, le poate reduce vigilența și le poate diminua capacitatea de a răspunde situațiilor neprevăzute.

Conform reglementărilor europene privind siguranța aviației, companiile aeriene sunt obligate să dispună de sisteme pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea oboselii echipajelor.

Sondajul, realizat în luna august, a constatat că trei sferturi dintre respondenți au experimentat cel puțin un episod de microsomn (o scurtă perioadă de somn involuntar) în timp ce pilotau o aeronavă, în cele patru săptămâni anterioare.

În pofida frecvenței ridicate a epuizării, doar unul din trei piloți a declarat că, de regulă, își raportează atunci când este prea obosit pentru a lucra.

Jumătate au recunoscut că au efectuat un zbor în cele trei luni dinaintea sondajului, deși ar fi trebuit să declare că sunt prea obosiți pentru a zbura.

Aproape jumătate dintre respondenți au afirmat că se tem de consecințe negative din partea conducerii dacă declară că nu sunt apți de serviciu din cauza oboselii, în timp ce doar 11,9% au încredere în sistemul de raportare a oboselii al companiei aeriene pentru care lucrează.

Ian Holder, directorul general al companiei de consultanță în domeniul siguranței aviatice Baines Simmons, a declarat că rezultatele evidențiază diferențe persistente în modul în care companiile aeriene și autoritățile naționale gestionează oboseala.

„Acest sondaj surprinde modul în care piloții europeni experimentează, în practică, gestionarea riscurilor asociate oboselii”, a declarat acesta.

Holder a subliniat că rezultatele reflectă experiențele directe ale piloților, și nu o măsurare directă a efectelor asupra siguranței aviatice. Totuși, a precizat că menținerea acelorași tendințe pe parcursul a trei ani scoate în evidență domenii care necesită atenție.

Holder a indicat Finlanda și Țările de Jos drept exemple care demonstrează că este posibilă dezvoltarea unei culturi mai solide de raportare a oboselii.

Care sunt țările în care piloții sunt cel mai obosiți

Piloții care lucrează pentru companii aeriene cu sediul în Irlanda și Malta au raportat cele mai ridicate niveluri de microsomn. Peste o treime au declarat că nu beneficiază de suficientă odihnă pentru a preveni acumularea oboselii în timp. Tot ei s-au numărat printre cei mai predispuși să se teamă de repercursiuni din partea conducerii și printre cei mai puțin încrezători în sistemele de raportare.

Proporția piloților care au declarat că ar zbura chiar și atunci când sunt obosiți a fost mai mare în Spania, Irlanda și Franța.

Doi din cinci piloți care lucrează pentru companii aeriene cu sediul în Spania și o treime dintre cei angajați de companii din Irlanda și Franța au afirmat că zboară, de regulă, chiar și atunci când sunt obosiți.

Prin comparație, doar unul din zece piloți care lucrează pentru o companie aeriană cu sediul în Regatul Unit a declarat același lucru.

Doar 15,6% dintre piloții companiilor aeriene low-cost consideră că operatorul lor gestionează în mod corespunzător riscurile asociate oboselii.