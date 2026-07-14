Rudele spun că, deși pacienta s-a prezentat doar cu o lovitură la cap, după ce a căzut din picioare când își făcea cumpărăturile, starea ei s-ar fi deteriorat constant în unitatea sanitară și în cele din urmă a murit. Reprezentații spitalului transmit că această situație nu a depins de ei.

Femeia a fost internată pe 24 iunie. Nepoata ei a început să le ceară lămuriri medicilor după ce a văzut că starea de sănătate a bunicii sale se agravează de la o zi la alta. Potrivit familiei, în ciuda vârstei înaintate, aceasta își făcea singură cumpărăturile, era independentă, iar hematomul pentru care fusese internată se resorbise în mai puțin de o săptămână.

Luminița Ghica, nepoata pacientei: ”În primele zile puteam să vorbesc cu ea, era lucidă, ne recunoștea, vorbea, mânca. A ajuns să trăiască efectiv în spital cu o mască de oxigen și ne sunau medicii seara că e necesar să o ducă seara către Terapie Intensivă, pentru că starea se agravează. Ulterior ni s-a spus să o luăm acasă, în condițiile în care seara fusesem sunați că este pusă pe ATI, pe Terapie Intensivă".

Rudele au refuzat să o ia acasă și, în timp ce discutau cu medicii, bunica a făcut o criză cardiacă. Tot în spital, spun membrii familiei, ar fi făcut și pneumonie.

Spitalul transmite că deprecierea stării de sănătate a pacientei nu a depins de el

Luminița Ghica, nepoata pacientei: "Nu este normal să tratezi oamenii ca la măcelărie, efectiv. Au hotărât să o pună în pampers și să o lege de mâini și de picioare. În momentul în care am făcut o poză, o infirmieră a țipat către mine "nu faceți poza, că vă vede doamna asistentă și nu avem voie să îi ținem legați". Legată a stat până ieri".

Dr. Liliana Dragomir, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgență Galați: "Se aplică tuturor pacienților care au starea de conștiență alterată și care nu colaborează sută la sută, pentru binele pacienților”.

Femeia a rămas internată trei săptămâni la Neurochirurgie. Reprezentanții spitalului transmit că deprecierea stării de sănătate a pacientei nu a depins de ei.

Dr. Liliana Dragomir, purtător de cuvânt al Spitalului de Urgență Galați: "A fost evaluată de specialități cum ar fi Medicina Internă, Cardiologie, Chirurgie Toracică, Chirurgie Generală. Într-adevăr, la un moment dat s-a pus problema externării, pentru că evoluția, chiar și așa, era favorabilă, lent favorabilă".

Luminița Ghica, nepoata pacientei: ”Dacă la spitalul județean ai peste 60-70 de ani ei te trateaza ca și cum dacă ai zile de la Dumnezeu, trăiești, dacă nu, nu".

În urmă cu puțin timp, femeia a murit în spital. Nepoata pacientei în vârstă de 93 de ani a anunțat că, în zilele următoare, intenționează să depună plângere împotriva cadrelor medicale care au tratat-o pe bunica ei.