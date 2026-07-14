Instituția atrage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se răcori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme.

Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC.

Medicamentele care pot crea probleme pe camiculă

CDC precizează că mai multe clase de medicamente pot influența mecanismele naturale prin care organismul își reglează temperatura.

Printre acestea se numără:

diureticele, care favorizează pierderea de lichide și pot crește riscul de deshidratare și dezechilibre electrolitice;

unele antihipertensive, inclusiv inhibitorii enzimei de conversie și beta-blocantele, care pot reduce toleranța organismului la căldură;

medicamentele cu efect anticolinergic, utilizate în diverse afecțiuni, care pot reduce transpirația și astfel împiedică răcirea organismului;

anumite antidepresive și antipsihotice, care pot afecta reglarea temperaturii corporale și senzația de sete;

unele stimulante, utilizate inclusiv în tratamentul ADHD, care pot crește temperatura internă a corpului.

De asemenea, insulina este o proteină, iar proteinele își pot modifica structura atunci când sunt expuse la căldură. Odată ce acest lucru se întâmplă, medicamentul poate să nu mai funcționeze eficient, iar cercetările arată că insulina își pierde din potență pe măsură ce temperatura crește.

Din acest motiv, producătorii recomandă păstrarea insulinei nedeschise în frigider și utilizarea stilourilor sau flacoanelor deja deschise doar la temperatura camerei și pentru o perioadă limitată, scrie The Conversation.

Același lucru este valabil și pentru medicamentele din clasa GLP-1, precum Wegovy și Mounjaro, utilizate în tratamentul diabetului de tip 2 și pentru controlul greutății corporale. Fiind tot medicamente pe bază de proteine, acestea se pot degrada atunci când sunt expuse la căldură și își pot pierde eficiența.

Producătorii recomandă păstrarea stilourilor injectabile GLP-1 în frigider înainte de utilizare și depozitarea lor la temperaturi sub 30°C după deschidere.Nici dispozitivele medicale nu sunt ferite de efectele căldurii.

Un studiu a arătat că expunerea chiar și pentru perioade scurte la temperaturi ridicate (42°C) și umiditate crescută (83%) a determinat glucometrele și benzile de testare să indice valori fals crescute ale glicemiei, uneori cu până la 30%, în doar 15 minute.

Chiar și o expunere de scurtă durată poate duce la supraestimarea periculoasă a nivelului glicemiei.

Antidepresivele pot afecta și ele

Utilizatorii de antidepresive spun că vremea foarte caldă din ultima perioadă i-a făcut să se simtă „epuizați” și „agitați”, din cauza efectelor medicamentelor.DanielCooper, care ia sertralină pentru tratarea depresiei și anxietății, a declarat că temperaturile din acest an au părut „mai intense”, iar efectele au fost vizibile dincolo de disconfortul obișnuit asociat vremii calde.

„Cel mai evident simptom pentru mine este transpirația excesivă”, a spus el pentru BBC. „Poți să stai pur și simplu jos și transpirația nu se oprește. De asemenea, m-am simțit mai agitat, ceea ce este exact opusul efectului pe care ar trebui să îl aibă medicamentul. Dintr-odată, toate se combină și ajungi să nu mai poți funcționa normal.”

Dom Horton, de la Rethink Mental Illness din Bristol, a explicat că anumite antidepresive, inclusiv inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (SSRI) și inhibitorii recaptării serotoninei și noradrenalinei (SNRI), pot influența modul în care organismul răspunde la căldură.

Printre acestea se numără medicamente precum sertralina, citalopramul, fluoxetina și paroxetina, utilizate frecvent pentru tratarea mai multor afecțiuni psihice.

„Antidepresivele pot crește transpirația, iar pe vreme caldă acest lucru mărește riscul de deshidratare”, a explicat Horton.

„Pentru majoritatea oamenilor, efectele sunt neplăcute, dar nu periculoase. Totuși, unele persoane pot avea un risc mai mare de a dezvolta afecțiuni provocate de căldură.”

Specialiștii subliniază însă că simpla administrare a acestor medicamente nu înseamnă că o persoană va suferi automat un episod legat de căldură. Riscul depinde de combinația dintre tratament, starea generală de sănătate, vârstă și expunerea la temperaturi ridicate.

Recomandări pentru pacienți

Recomandarea principală este să nu întrerupeți tratamentul fără acordul medicului. CDC avertizează că pacienții nu trebuie să întrerupă sau să modifice tratamentul din proprie inițiativă în timpul caniculei. În multe cazuri, renunțarea la medicamente poate fi mai periculoasă decât efectele căldurii.

În schimb, medicii sunt încurajați să discute din timp cu pacienții despre eventualele măsuri necesare în zilele foarte călduroase. Acestea pot include ajustarea aportului de lichide, monitorizarea simptomelor de deshidratare și, în situații atent evaluate, modificarea temporară a unor scheme de tratament.

Semnele care nu trebuie ignorate

Persoanele aflate sub tratament medicamentos ar trebui să solicite ajutor medical dacă apar simptome precum:

amețeli persistente;

stare de confuzie;

slăbiciune accentuată;

leșin;

crampe musculare;

sete intensă sau semne evidente de deshidratare;

temperatură corporală foarte ridicată.

Aceste manifestări pot indica epuizarea provocată de căldură sau chiar un debut de insolație, o urgență medicală.

Cum vă puteți proteja medicamentele

Există câteva măsuri simple pentru a le păstra în siguranță pe timp de caniculă.

Evitați depozitarea medicamentelor în baie sau în bucătărie, unde temperatura se schimbă rapid. Un termometru de cameră poate fi util pentru a identifica cea mai răcoroasă zonă din locuință. Păstrați medicamentele acolo, ferite de lumina directă a soarelui. Totuși, în unele locuințe care se supraîncălzesc, acest lucru poate să nu fie suficient.

Închiderea draperiilor sau jaluzelelor, menținerea ferestrelor închise în timpul zilei și folosirea ventilatoarelor pot contribui la răcirea încăperii. În cazul valurilor de căldură persistente, poate merita luată în considerare instalarea unui aparat de aer condiționat, chiar și unul portabil, pentru a proteja medicamentele. În prezent, doar aproximativ 19% dintre gospodăriile din Marea Britanie dispun de aer condiționat.

Călătoriile necesită o atenție suplimentară. Medicamentele se pot încălzi rapid în buzunare sau genți, de aceea este recomandat să fie transportate în huse termoizolante sau genți frigorifice. Totuși, ele nu trebuie puse în contact direct cu acumulatorii de gheață, deoarece și înghețarea le poate deteriora. De asemenea, medicamentele nu trebuie lăsate niciodată într-o mașină parcată.

Cum recunoașteți un medicament afectat de căldură

Este important să știți și care sunt semnele că un medicament a fost deteriorat de temperaturile ridicate.

Comprimatele pot deveni moi, sfărâmicioase sau își pot schimba culoarea. Lichidele pot deveni tulburi sau pot prezenta cristale. Inhalatoarele pot părea neobișnuit de calde sau pot elibera doze mai slabe.

Orice modificare de aspect sau de eficiență trebuie discutată cu farmacistul. În cazul persoanelor care folosesc insulină sau medicamente GLP-1, valori inexplicabil de mari ale glicemiei pot indica faptul că medicamentul a fost afectat de căldură.