Măsura se poate aplica doar în cazuri excepționale și sub strictă supraveghere. 20 de angajați ai spitalului au fost plasați sub control judiciar, după audieri. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Potrivit Poliției Călărași, au fost făcute 24 de percheziții. 23 au vizat locuințele angajaților Spitalului de Psihiatrie Săpunari. Anchetatorii îi bănuiesc, printre altele, de lipsire de libertate și purtare abuzivă.

Corespondent PROTV: „Potrivit conducerii spitalului, în saloane ar fi internate voluntar peste 100 de persoane. Ele sunt supravegheate de infirmieri și tratate de asistenți și medici specialiști. Aceștia din urmă pot recomanda măsuri de contenție atunci când un pacient devine extrem de agitat și riscă să-și facă singur rău sau să rănească alți pacienți. Aceste măsuri trebuie trecute într-un registru.”

În spital, anchetatorii au căutat exact aceste documente. Au suspiciunea că nu au fost întocmite conform realității.

Daniela Chiriac, managerul spitalului: „Este o acțiune în desfășurare. Au avut loc descinderi. Nouă ni s-au solicitat niște documente. Nu este inculpat sau incriminat niciun coleg, nu a fost acuzat oficial nimeni din cadrul spitalului... deocamdată se fac cercetări.”

23 de asistenți și infirmieri au fost duși cu mandat în fața procurorilor din Călărași.

Florentina Dumitrescu, purtător de cuvânt IPJ Călărași: „Din cercetările efectuate au rezultat indicii potrivit cărora persoanele vizate ar fi încălcat în mod intenționat drepturile și libertățile unor persoane, prin privarea acestora de libertate fără temei legal.”

Anchetatorii transmit că au început cercetările din oficiu și că, deocamdată, rudele sau pacienții nu au depus plângeri.