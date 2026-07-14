Potrivit maganerului unităţii sanitare, dr. Adrian Marinescu, autorităţile au decis să nu importe vaccinul cel mai probabil având în vedere frecventele mutaţii pe care acest virus le suportă, scrie News.ro.

Toxiinfecţiile alimentare se numără, vara, în topul diagnosticelor puse de medicii de la „Matei Balş”. Însă există şi alte boli infecţioase, inclusiv infecţii cu SARS-COV-2, care fac ca paturile unităţii sanitare să fie tot timpul ocupate, în orice anotimp, jumătate dintre pacienţii fiind din afara Bucureştiului, a arătat luni seară, în emisiunea Sistemul medikal, la Medika Tv, dr. Adrian Marinescu.

Managerul Institutului „Matei Balş” spune că, în ceea ce priveşte infecţiile cu virusul care a provocat pandemia de COVID, „ e o convieţuire cu virusul, iar probabilitatea de a face o formă severă e categoric mică”.

„Cineva care are boli cronice la o anumită vârstă ar face, probabil, şi o simplă viroză care nu e SARS-COV-2, ar putea să o facă şi să fie critică. Acum, legat de vaccin, sigur că ideal e să îl ai la îndemână, aici au fost mai multe lucruri legate de vaccin şi faptul că e o variabilitate destul de mare şi atunci îţi pui problema, dacă se schimbă variantele virale, cât de mult îţi foloseşte, plus că se pune problema de impact la nivel de sănătate publică. E vorba strict de protecţia celor care au factori de risc şi ar putea face o formă severă, nu se mai pune problema de protecţie pe scară largă. Sigur că ne-am dori să avem vaccinul, dar probabil că, gândind la mijloc, era destul de complicat să aducă şi să facă toţi paşii necesari, în condiţiile în care acel vaccin poate că nu mai era util într-un timp scurt”, a mai afirmat medicul.