Cazul a stârnit reacții puternice din partea organizațiilor pentru drepturile omului, care denunță tratamentul aplicat femeilor și consideră pedeapsa un act de violență, scrie The Guardian.

Esther Wanja Muthoni se teme că nu va putea suporta sancțiunea, după ce instanța a pronunțat sentința luna trecută. „Nu merit asta”, a declarat femeia pentru The New York Times.

De ce a fost condamnată femeia

În Arabia Saudită, relațiile sexuale în afara căsătoriei reprezintă o infracțiune potrivit sistemului juridic bazat pe legea islamică Sharia. Organizațiile pentru drepturile omului atrag însă atenția că femeile sunt afectate în mod disproporționat de aplicarea acestor prevederi.

Esther Wanja Muthoni a ajuns în Arabia Saudită după ce a fost recrutată pentru a lucra ca menajeră și bonă. Femeia ar fi rămas însărcinată în urma unei relații de scurtă durată cu un bărbat egiptean, care ar fi părăsit ulterior țara.

Cazul ei a devenit cunoscut după ce a ajuns la spital pentru a naște. Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, unitățile medicale din Arabia Saudită sunt obligate să informeze autoritățile atunci când femei necăsătorite aduc pe lume copii.

Ekaterina Porras Sivolobova, fondatoarea unei organizații non-profit, care apără drepturile lucrătorilor migranți din statele din Golf, susține că numeroase cazuri nu ajung să fie cunoscute tocmai pentru că femeile evită spitalele.

„Cele mai multe dintre ele nasc acasă, de aceea nu sunt raportate”, a explicat aceasta.

O investigație publicată de The Guardian în 2024 a evidențiat situația mai multor mame singure din Kenya, abandonate de tații copiilor. Potrivit publicației, bărbații se temeau să nu fie arestați pentru întreținerea unor relații extraconjugale.

Sentința aplicată femeii a provocat reacții critice din partea organizațiilor care monitorizează respectarea drepturilor omului în Arabia Saudită.