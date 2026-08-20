Casa din Lámparas, Alajuelita, este însă departe de a fi una obișnuită. Pereții au fost ridicați folosind blocuri interconectabile fabricate în mare parte din plastic reciclat, scrie The Economic Times of India.

Pentru familie, proiectul a însemnat mai mult decât o nouă casă: materiale care ar fi putut ajunge la groapa de gunoi sau în ape au fost transformate într-o locuință.

Cindy Mora Abarca reușise să cumpere terenul cu ajutorul unui împrumut, însă după achiziție nu mai dispunea de resursele necesare pentru a ridica o locuință.

Soluția a venit printr-un proiect în care s-au implicat mai multe organizații. Construcția a început în aprilie 2018, iar casa finalizată i-a fost predată lui Mora și fiului ei pe 26 mai.

Șapte tone de plastic au ajuns în pereții casei

Potrivit publicației La Nación, aproximativ 7 tone de plastic reciclat au fost folosite în proiect.

Materialul a provenit din programul de responsabilitate socială corporativă al unei companii și a fost transformat în blocuri speciale pentru construcții.

În loc să ajungă în depozite de deșeuri sau să polueze cursurile de apă, plasticul a primit o nouă utilizare, devenind parte din locuința unei familii.

Plasticul reciclat a fost transformat în blocuri interconectabile denumite Bloqueplas. Sistemul a fost conceput astfel încât blocurile să se îmbine între ele într-un mod asemănător pieselor Lego.

Astfel, materialul reciclat a putut fi folosit pentru ridicarea pereților casei.

Casa nu a fost construită integral din plastic reciclat

Deși povestea casei a atras atenția tocmai datorită blocurilor din plastic, acestea nu au fost folosite pentru fiecare element al construcției.

Fundația, acoperișul, instalațiile sanitare, cablurile electrice, ușile și ferestrele au fost realizate prin metode tradiționale.

După ce pereții au fost tencuiți și vopsiți, locuința a căpătat aspectul unei case modeste obișnuite. La exterior, nimic nu trăda faptul că în structura sa fuseseră integrate tone de plastic reciclat.