Polonezii l-au lansat acum câteva luni și au venit la noi ca să vadă cum funcționează. Ne lipsesc însă fabricile de reciclare, capitol la care suntem cu mult în urmă.

Și în Polonia, consumatorii plătesc o garanție pentru ambalaje și își recuperează banii când le returnează. Sistemul este gestionat de mai mulți operatori, spre deosebire de România.

Anita Sowińska – Ministrul mediului din Polonia: „România a decis să implementeze nu numai ambalajele din PET, dar și dozele de aluminiu și sticla. Ceea ce cred că este un punct de referință pentru alte țări. În Polonia am implementat sistemul de garanție-returnare acum câteva luni. Am avut dificultăți cu logistica, de exemplu prea puține automate pentru colectare. Oamenii din Polonia au acceptat sistemul, dar cu toate acestea 50% din oameni sunt încă sceptici.”

Și Germania are un astfel de sistem, numit Pfand, de peste 40 de ani. Are și una dintre cele mai mari rate de colectare — de 98%, după Finlanda, cu 99%. Iar Franța nu are un sistem cu garanție, însă rata de reciclare este foarte mare.

Monique Barbut – Ministerul pentru Tranziție Ecologică din Franța: „Noi am dat autoritate colectorilor locali să se ocupe de deșeuri. Au investit o grămadă de bani în gestionarea deșeurilor, într-un mod diferit față de alte țări europene. Una dintre soluțiile la care ne gândim este să avem un sistem prin care fiecare coș de gunoi să fie cântărit. Asta înseamnă că vom ști cât gunoi va pune fiecare în tomberon. Taxele de gunoi vor fi legate de cantitatea pe care o aruncă.”

La noi lipsesc fabricile de reciclare, iar autoritățile discută însă despre introducerea unor noi ambalaje în sistem.

Diana Buzoianu, Ministrul mediului: „Cartoane cu lapte, cartoane în care au stat sucuri naturale. Acolo discuția a început să fie foarte tehnică, inclusiv legată de miros, de cum se contaminează sau nu respectivele ambalaje.”

De la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare în România, au fost colectate peste 9 miliarde de ambalaje.