Incidentul neobișnuit a avut loc în dimineața zilei de duminică, 30 august, când femeia de 37 de ani a început să prezinte simptome severe și o stare de rău, fiind aproape să-și piardă cunoștința, potrivit FanPage.

Persoanele aflate în apropiere au sunat imediat la 118 pentru a solicita ajutor medical, iar serviciile de urgență au fost mobilizate.

O ambulanță a ajuns rapid la fața locului, iar paramedicii au constatat că femeia suferea de o intoxicație gravă provocată de inhalarea unor substanțe.

Femeia a fost transportată la spital în stare gravă

Femeia de 37 de ani a fost stabilizată și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Prato, cu cod roșu.

Din fericire, medicii au reclasificat ulterior urgența de la cod roșu la cod galben, după ce simptomele pacientei s-au ameliorat.

Medicii au internat-o pe femeie într-o unitate de observație din cadrul Urgențelor, pentru a-i monitoriza îndeaproape starea și semnele vitale, în așteptarea rezultatelor analizelor.

Nu este clar cum s-a produs intoxicația

Circumstanțele exacte ale incidentului și, mai ales, cauza intoxicației grave sunt încă neclare.

Cert este că femeia a inhalat accidental vapori de detergent, însă nu se știe dacă aceștia proveneau dintr-un recipient deschis de cineva sau dacă produsul și vaporii săi s-au răspândit în magazin, atingând o concentrație suficient de mare pentru a-i provoca starea de rău.