Intervenția Gărzii Civile, alertată de un angajat al stației de carburant, a dus în cele din urmă la oprirea mașinii și la informarea bărbatului despre cele întâmplate.

Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 20:30, când un băiat de 10 ani a fost lăsat din greșeală singur la o stație de servicii de pe autostrada A-66, în apropiere de Aldea del Cano, provincia Cáceres, relatează El Mundo.

Copilul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele său în vârstă de șapte ani. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, băiatul a coborât din mașină fără ca însoțitorii să observe, iar aceștia au plecat fără să-și dea seama că el nu se urcase la loc în autoturism.

Bărbatul a fost oprit pe autostradă

După ce angajatul stației a alertat autoritățile, au fost făcute verificări prin intermediul numărului de urgență 062. După ce s-a stabilit că autoturismul se deplasa spre nord, a fost declanșată o operațiune de căutare pentru localizarea acestuia.

În cele din urmă, în jurul orei 23:00, un echipaj a identificat mașina în apropiere de Hervás, în provincia Cáceres, pe autostrada A-66, la aproximativ 140 de kilometri de locul în care fusese lăsat copilul.

Băiatul a fost preluat și ținut în grija ofițerilor Gărzii Civile până când a putut fi reunit cu familia sa.

„Acest caz ne amintește cât de important este ca, înainte de a porni din nou la drum, să verificăm că toți pasagerii s-au urcat în mașină, mai ales atunci când călătorim cu copii”, a transmis Garda Civilă. „O simplă verificare poate preveni o sperietură zdravănă”, au adăugat reprezentanții instituției.