O familie din Marea Britanie ar fi urcat cu bunica decedată în avion. A spus echipajului că se simte rău și a adormit

O britanică de 89 de ani, adusă cu scaunul cu rotile la bordul unui zbor easyJet de către familia sa, era decedată, susțin ceilalți pasageri.

Cinci membri ai familiei au ajutat-o pe femeie să urce în avion, iar martorii spun că aceștia le-ar fi spus angajaților companiei aeriene că femeia se simțea rău și adormise. Cu toate acestea, cu puțin timp înainte de decolare, echipajul zborului a fost alertat că pasagera murise. Drept urmare, avionul s-a întors înainte să părăsească pista, iar zborul de la Malaga către Gatwick a fost întârziat cu aproximativ 12 ore, scrie The Mirror.

Pasagerii susțin că trupul femeii a fost împins cu scaunul cu rotile către locurile grupului din spatele avionului, înainte ca aceasta să fie ridicată în scaunul său cu ajutorul rudelor.

Conform mărturiilor, grupul a reușit să urce în avion doar după ce a spus angajaților de la îmbarcare că femeia era „doar obosită”. Un pasager a afirmat chiar că a auzit un membru al familiei spunând că este în regulă, deoarece erau „doctori”.

După ce femeia a fost așezată, avionul a început rularea către capătul pistei, însă cu câteva momente înainte de decolare s-a oprit brusc. Martorii susțin că unii membri ai echipajului și-au dat seama că femeia era moartă.

EasyJet a declarat că femeia de 89 de ani avea un certificat „fit to fly” și era în viață la momentul îmbarcării. Totuși, pasagerii erau convinși că starea ei era mai gravă decât simpla oboseală.

Reacții ale pasagerilor

Un pasager care a dorit să rămână anonim a declarat: „Toată lumea din avion a văzut cum arăta când a sosit – nu ar fi trebuit niciodată să fie considerată aptă de zbor.”

O altă pasageră și-a exprimat indignarea pe Facebook: „EasyJet – sunteți de necrezut! De ce ați lăsat o persoană moartă în zborul nostru?! Serviciul de asistență specială ar fi trebuit să ridice problema… Am văzut-o adusă cu scaunul cu rotile; cineva îi ținea capul pe măsură ce trecea pe lângă mine! Un medic aflat la bord a confirmat că era deja moartă când a fost pusă în scaunul său.”

Ea a adăugat: „Totuși, trebuie să arăt empatie pentru persoana care a murit și pentru familia sa, precum și pentru echipajul de cabină și de la sol; a fost o situație îngrozitoare pentru ei. Trebuie să îl laud și pe copilotul care a răspuns răbdător la întrebările noastre. A fost profesionist și prietenos – mulțumim.”

Pasagerii zborului EZY8070 Malaga – Londra Gatwick au avut numeroase întrebări după ce femeia britanică în vârstă, care fusese adusă cu scaunul cu rotile la bord, a fost scoasă din avion.

Zborul, programat să decoleze la 11:15 și să ajungă la Gatwick la 13:10, a fost amânat timp de aproape 12 ore din cauza incidentului.

Avionul a decolat în cele din urmă la 22:47, ora locală, și a aterizat la Londra în jurul miezului nopții. Pasagerilor li s-au oferit vouchere pentru mâncare și băutură din cauza întârzierii, însă unii au considerat că acestea nu erau suficiente.

Un purtător de cuvânt al Gărzii Civile din Malaga a confirmat că forțele de ordine au intervenit la bordul avionului: „Femeia a fost declarată decedată în aeronava care urma să plece din Malaga spre Londra imediat după ora 11 dimineața de ieri.”

