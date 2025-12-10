Un șofer din Florida s-a trezit cu o „surpriză” pe mașina lui. Un avion de mici dimensiuni a „aterizat” direct pe autovehicul

10-12-2025 | 19:17
Avion Florida
Pro Tv

Ca să evităm accidentele în trafic nu este suficient să respectăm regulile de circulație și să fim cu ochii-n patru.

S-a convins de asta un șofer din Florida care s-a pomenit că un avion de mici dimensiuni a aterizat pe mașina lui.

Secvența a fost surprinsă de camera de bord a unui autoturism aflat în spatele lui.

Avionașul a distrus mașina, dar, în mod cu totul remarcabil, șoferul s-a ales doar cu răni minore și o spaimă cumplită.

Se pare că avionul a pierdut ambele motoare în zbor, iar pilotul nu a putut evita aterizarea brutală.

Sursa: Pro TV

