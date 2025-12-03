Samsung lansează un serviciu de localizare a bagajelor de avion pierdute. Cum funcționează SmartThings Find

03-12-2025
bagaj aeroport
SmartThings Find, serviciul Samsung de localizare a smartphone-urilor şi a altor obiecte, va putea fi folosit şi pentru găsirea bagajelor de avion pierdute.

Mihaela Ivăncică

Asta în urma unui parteneriat dintre producătorul coreean şi compania aeriană Turkish Airlines, pentru care va fi disponibil noul serviciu Smart Tagged Baggage.

Utilizatorii pot folosi un Galaxy SmartTag, care se cumpără separat şi costă în jur de 90 de lei, pentru a-l ataşa la un bagaj.

În acest fel, bagajul va putea fi localizat în permanenţă (dacă-l ajută semnalul) folosind aplicaţia SmartThings. În cazul rătăcirii bagajului, utilizatorul poate trimite un link cu localizarea acestuia companiei aeriene.

De asemenea, în aceeaşi aplicaţie poate fi ataşată o poză cu bagajul propriu-zis, pentru a fi găsit mai uşor în cazul pierderii.

SmartThings Find este o reţea compusă din peste 700 de milioane de dispozitive care folosesc Bluetooth Low Energy pentru a se găsi reciproc.

Parteneriatul este benefic pentru ambele companii, câtă vreme utilizatorii se îngrijesc de localizarea bagajelor cu Galaxy SmartTag. Pe de o parte, Samsung vinde mai multe astfel de accesorii şi, pe de altă parte, compania aeriană beneficiază de ajutorul utilizatorilor într-o sarcină de care ar fi trebuit să răspundă singură.

Sursa: News.ro

