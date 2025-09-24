O elevă a furat 10.000 de euro din fondul pentru balul de absolvire al liceului, în Germania. Cum a ieșit totul la iveală

Scandal la Școala Generală Erle, din Renania de Nord-Westfalia, unde o elevă este acuzată că a sustras 10.000 de euro din fondul dedicat balului de absolvire, scrie BILD .

Adolescenta era responsabilă de administrarea banilor, dar, potrivit acuzațiilor, ar fi păstrat întreaga sumă. Directorul școlii, Andreas Lisson, a confirmat incidentul pentru publicația WAZ: „Nu este un zvon, banii au dispărut”.

Situația a provocat un val de nemulțumire în rândul elevilor: „După 13 ani de muncă și amintiri împărtășite, petrecerea de absolvire trebuia să fie un moment de vârf – dar, din păcate, banii pentru absolvire au fost delapidați”.

69 de elevi din promoția 2026 sunt direct afectați.

Totul a ieșit la iveală în momentul rezervării locației pentru bal

Problemele au ieșit la iveală când elevii au încercat să rezerve o locație în Bottrop pentru petrecerea de absolvire. Spațiul necesita o plată în avans, iar colega responsabilă cu fondul nu a transferat banii, în ciuda solicitărilor repetate. Rezervarea a fost anulată, iar suspiciunile au crescut.

Directorul școlii a anunțat că va avea loc o adunare generală pe 25 septembrie, în cadrul căreia se va încerca stabilirea cu exactitate a prejudiciului. Autoritățile districtuale au fost deja informate despre incident.

Școala a mai fost în centrul atenției și în trecut. În 2023, instituția a fost evacuată de poliție în urma unei amenințări cu atac armat. Ulterior, forțele de ordine au dat asigurări că nu exista niciun pericol.

Pentru a nu rămâne fără petrecerea de final de liceu, elevii au lansat o campanie de strângere de fonduri. Până în prezent, au reușit să srtângă 5.600 de euro.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













