Nava a fost lovită în timp ce se afla în drum spre ieșirea din port și mai mulți membri ai echipajului au fost răniți, a declarat autoritatea pe aplicația de mesagerie Telegram, fără a preciza amploarea pagubelor suferite de navă sau câți membri ai echipajului au fost răniți.

Rutele maritime ale Ucrainei, tot mai des vizate de atacuri

Ucraina transportă aproximativ 90% din exporturile sale prin portul Odesa.

În ultimele luni, Rusia a atacat rutele de export maritim ale Ucrainei, inclusiv porturile, care sunt cruciale pentru comerțul său exterior și supraviețuirea economiei sale în timpul războiului.

Atacurile asupra infrastructurii portuare, care au cauzat o creștere bruscă a costurilor logistice și de transport, au afectat întreprinderile locale, forțându-le să reducă prețurile pentru a rămâne competitive pe piața globală.