„Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran respectă suveranitatea ţării vecine şi prietene, Turcia, şi neagă orice lansare de rachetă către teritoriul acesteia”, a transmis Statul Major al Forţelor Armate iraniene, potrivit agenţiei de presă Fars.

Incidentul de miercuri este considerat prima dată când forţele NATO interceptează o rachetă iraniană îndreptată spre spaţiul aerian al unei ţări membre, de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu la sfârşitul săptămânii trecute.

NATO a doborât o rachetă balistică iraniană

O rachetă balistică lansată din Iran și îndreptată spre spațiul aerian turc după ce a trecut prin Siria și Irak a fost distrusă de sistemele aeriene și de apărare antirachetă ale NATO în estul Mării Mediterane, a declarat Ministerul Apărării din Turcia. Turcia „nu a fost ținta rachetei” lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP.

După incident, NATO a condamnat atacul Iranului asupra Turciei, afirmând că susține ferm toți aliații săi, potrivit Sky News.

„Condamnăm atacurile Iranului asupra Turciei. NATO susține ferm toți aliații, inclusiv Turcia, în contextul în care Iranul continuă atacurile sale indiscriminate în întreaga regiune”, a declarat purtătorul de cuvânt Allison Hart.