Putin amenință Europa: Rusia ar putea opri livrările de gaze. Liderul de la Kremlin spune că se uită spre piețe emergente

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 15 aprilie o propunere legislativă pentru interzicerea definitivă a importurilor de petrol rusesc, la doar trei zile după decizii legislative luate în Ungaria, potrivit unor oficiali europeni și unui document consultat de Reuters.

„Noi piețe se deschid azi. Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să întrerupem chiar acum livrările către piața europeană și să ne îndreptăm către aceste piețe emergente și să intrăm pe ele”, a declarat Vladimir Putin miercuri jurnalistului Pavel Zarubin de la televiziunea de stat rusă.