Putin amenință Europa: Rusia ar putea opri livrările de gaze. Liderul de la Kremlin spune că se uită spre piețe emergente

Președintele rus, Vladimir Putin, avertizează că Rusia poate întrerupe „chiar acum” livrările de gaze naturale către Europa și să se orienteze către noi „piețe emergente”, pe care le consideră mai promițătoare, relatează Reuters.

Mihaela Ivăncică

Comisia Europeană urmează să prezinte pe 15 aprilie o propunere legislativă pentru interzicerea definitivă a importurilor de petrol rusesc, la doar trei zile după decizii legislative luate în Ungaria, potrivit unor oficiali europeni și unui document consultat de Reuters.

„Noi piețe se deschid azi. Poate că ar fi mai rentabil pentru noi să întrerupem chiar acum livrările către piața europeană și să ne îndreptăm către aceste piețe emergente și să intrăm pe ele”, a declarat Vladimir Putin miercuri jurnalistului Pavel Zarubin de la televiziunea de stat rusă.

„Nu este vorba despre o decizie, ci despre o reflecție cu voce tare. Voi însărcina Guvernul să examineze această problemă împreună cu întreprinderile noastre”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Putin a reafirmat că Rusia a fost întotdeauna un furnizor de energie fiabil și că va continua să fie astfel pentru partenerii care se dovedesc la rândul lor fiabili, citând Slovacia și Ungaria.

News.ro

