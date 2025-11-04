O doctoriță româncă, stabilită în Franța, a fost găsită carbonizată în casă. Fiul ei este căutat de poliție

Stiri externe
04-11-2025 | 16:56
doctorita franta
dna.fr

Simona Boila, o cardioloagă de aproximativ 50 de ani, a fost găsită moartă, carbonizată, în locuința sa din Molsheim, lângă Strasbourg.

autor
Stirileprotv

De origine română, ea profesa de mai mulți ani în această localitate, relatează presa locală. Alarma a fost dată joi de o secretară de la cabinetul ei medical, îngrijorată de absența ei.

Fiul ei, în vârstă de 22 de ani, este căutat activ pentru a fi audiat. Parchetul din Strasbourg a preluat ancheta, pista criminală fiind confirmată.

Jandarmii au fost primii care s-au deplasat la locuința medicului, aflată la aproximativ un kilometru și jumătate de cabinetul medical. Însă, din cauza puternicului miros de benzină care se degaja din micul pavilion cu două etaje, au chemat pompierii.

Citește și
turn prabusit roma
Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș

În interior, echipele de intervenție au descoperit un corp carbonizat, imposibil de identificat în starea în care se afla. Încăperea, doar parțial arsă, în care se găsea victima, era complet răvășită.

Conform primelor constatări, incendiul ar fi avut loc miercuri, 29 octombrie. Trupul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg, unde a fost efectuată o autopsie.

Doctorița se stabilise în Franța la sfârșitul anilor 2000

Vestea morții Simonei Boila a provocat consternare la Molsheim, unde ea era unul dintre cei doi cardiologi aflați în activitate.

Născută în 1969 în România, Simona Boila era originară din Cluj-Napoca. Separată de soțul ei, care a decedat ulterior, ea s-a stabilit în Franța la sfârșitul anilor 2000, împreună cu unicul său fiu, Andrei, născut în 2003.

Duminică, 2 noiembrie, Jandarmeria a lansat un apel către populație pentru găsirea unui tânăr de 22 de ani, a cărui fotografie a publicat-o. Acesta ar avea antecedente de boli mintale. El este suspectat că și-ar fi ucis mama.

Sursa: dna.fr

Etichete: Franta, romanca, doctorita,

Dată publicare: 04-11-2025 16:56

Articol recomandat de sport.ro
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
”Vă simțiți mai prețuit în România sau în Ungaria?”. Răspunsul lui Loți Bölöni
Citește și...
Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș
Stiri externe
Roma declară zi de doliu în memoria muncitorului român mort sub dărâmături. Sindicatele au organizat un marș

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu municipal în memoria muncitorului român Octav Stroici, decedat în urma prăbușirii parțiale a turnului medieval Torre dei Conti.

Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO
Stiri externe
Oficial: Rusia abia reușește să țină frontul. Ucraina se apără singură, cu propria populație. Nicio șansă să atace NATO

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că nu există o relaţie de cauzalitate directă între retragerea parţială a trupelor americane şi potenţiale strategii ale Rusiei, care "abia reuşeşte să ţină frontul cu Ucraina".

Declarația emoționantă a premierului Giorgia Meloni, după moartea muncitorului român. Ce a transmis familiei
Stiri externe
Declarația emoționantă a premierului Giorgia Meloni, după moartea muncitorului român. Ce a transmis familiei

Giorgia Meloni, premierul Italiei, a transmis un mesaj de condoleanţe şi şi-a exprimat regretul profund pentru moartea tragică a românului în urma prăbușirii turnului în Roma.

Recomandări
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”
Interviurile Stirileprotv.ro
“România este o țară neînțeleasă. Parisul e terminat, Londra la fel. Se trăiește mai bine în România, cu toate problemele ei”

„România este o țară neînțeleasă și redusă la niște clișee abominabile”, dar adevărul e că e o țară extraordinară, în care, în ciuda tuturor problemelor, se trăiește mai bine decât la Paris sau la Londra, orașe care sunt “terminate”.

Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe
Stiri Justitie
Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

Parchetul General desfășoară marți acțiuni în cadrul operațiunii "Jupiter 4", aplicând 16 mandate de percheziție și 13 de aducere în Maramureș și Bistrița-Năsăud, în două dosare privind tăieri ilegale și furt de arbori.

Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan
Stiri Politice
Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România de la preluarea conducerii Alianţei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 04 Noiembrie 2025

46:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 04 Noiembrie 2025

01:43:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
La Măruță
3 Noiembrie 2025

01:30:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28