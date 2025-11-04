O doctoriță româncă, stabilită în Franța, a fost găsită carbonizată în casă. Fiul ei este căutat de poliție

Simona Boila, o cardioloagă de aproximativ 50 de ani, a fost găsită moartă, carbonizată, în locuința sa din Molsheim, lângă Strasbourg.

De origine română, ea profesa de mai mulți ani în această localitate, relatează presa locală. Alarma a fost dată joi de o secretară de la cabinetul ei medical, îngrijorată de absența ei.

Fiul ei, în vârstă de 22 de ani, este căutat activ pentru a fi audiat. Parchetul din Strasbourg a preluat ancheta, pista criminală fiind confirmată.

dna.fr

Jandarmii au fost primii care s-au deplasat la locuința medicului, aflată la aproximativ un kilometru și jumătate de cabinetul medical. Însă, din cauza puternicului miros de benzină care se degaja din micul pavilion cu două etaje, au chemat pompierii.

În interior, echipele de intervenție au descoperit un corp carbonizat, imposibil de identificat în starea în care se afla. Încăperea, doar parțial arsă, în care se găsea victima, era complet răvășită.

Conform primelor constatări, incendiul ar fi avut loc miercuri, 29 octombrie. Trupul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg, unde a fost efectuată o autopsie.

Doctorița se stabilise în Franța la sfârșitul anilor 2000

Vestea morții Simonei Boila a provocat consternare la Molsheim, unde ea era unul dintre cei doi cardiologi aflați în activitate.

Născută în 1969 în România, Simona Boila era originară din Cluj-Napoca. Separată de soțul ei, care a decedat ulterior, ea s-a stabilit în Franța la sfârșitul anilor 2000, împreună cu unicul său fiu, Andrei, născut în 2003.

Duminică, 2 noiembrie, Jandarmeria a lansat un apel către populație pentru găsirea unui tânăr de 22 de ani, a cărui fotografie a publicat-o. Acesta ar avea antecedente de boli mintale. El este suspectat că și-ar fi ucis mama.

