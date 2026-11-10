Hackerii ar fi folosit un anunț fals de recrutare pentru a păcăli un angajat al Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, și a-l determina să descarce fișiere infectate pe un calculator al companiei, scrie Globo.

Operațiunea ar fi dus la un furt de 6,3 miliarde de dolari, potrivit informațiilor prezentate de companie.

Dincolo de valoarea uriașă a prejudiciului, cazul scoate la iveală o metodă tot mai periculoasă folosită de infractorii cibernetici: transformarea oportunităților profesionale aparent legitime în capcane digitale. Procesele de recrutare, ofertele de colaborare freelance și contactele inițiate de presupuși recrutori pot deveni instrumente prin care hackerii pătrund în rețelele unor companii importante.

Capcana începe cu o ofertă de muncă

Potrivit Binance, atacul nu a fost unul spontan, ci rezultatul unei operațiuni pregătite timp de mai multe luni. Infractorii și-au concentrat atenția asupra angajaților aflați în poziții strategice, care beneficiau de acces privilegiat la sistemele companiei.

Metoda folosită este cunoscută sub numele de inginerie socială și presupune manipularea psihologică a victimelor pentru a le determina să ofere acces la informații sau sisteme protejate.

„Infractorii creează profiluri false, în special pe LinkedIn, pretinzând că sunt recrutori sau specialiști în atragerea de talente. Ei oferă oportunități de angajare, posturi exclusive sau chiar posibilitatea includerii în baze de date cu potențiali candidați pentru viitoare recrutări”, explică Hiago Kim, președintele Asociației Braziliene pentru Securitate Cibernetică.

Cine sunt țintele preferate ale hackerilor

Astfel de tentative de fraudă vizează în special profesioniștii din domeniul tehnologiei, angajații din sectorul financiar și persoanele care ocupă funcții de conducere.

Potrivit lui Hiago Kim, infractorii caută victime care îndeplinesc două condiții importante: au cunoștințe tehnice și beneficiază de acces privilegiat la infrastructura informatică a companiilor.

Strategia este simplă: atacatorii construiesc o relație de încredere cu potențiala victimă, folosindu-se de perspectiva unei noi oportunități profesionale. Ulterior, sub pretextul unui proces de selecție, îi solicită candidatului să rezolve un test tehnic.

Acesta poate lua forma unui tabel, a unui program software, a unui mediu de programare sau a unui fișier care trebuie descărcat și deschis pe computer.

Testul tehnic, momentul în care începe atacul

În realitate, materialul trimis candidatului poate ascunde un program malițios. Odată instalat, acesta poate permite hackerilor să creeze o conexiune ascunsă cu dispozitivul victimei și să îl controleze de la distanță.

Astfel, atacatorii pot ajunge să folosească inclusiv drepturile de acces și permisiunile pe care angajatul le are în cadrul companiei.

„Este ca și cum computerul ar deveni o marionetă. Infractorul obține controlul de la distanță asupra dispozitivului și poate acționa folosind chiar accesul și permisiunile angajatului”, explică Hiago Kim.

Unul dintre cele mai periculoase aspecte ale acestei metode este dificultatea identificării atacului. În momentul în care compania verifică jurnalele de acces și activitate ale sistemelor informatice, acțiunile hackerilor pot părea că au fost efectuate chiar de angajatul care a devenit victima înșelătoriei.

În acest fel, o ofertă de muncă aparent obișnuită se poate transforma într-un instrument prin care infractorii obțin acces la informații și infrastructuri informatice sensibile.