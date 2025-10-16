O comisie a Parlamentului European propune vârsta minimă de 16 ani pentru accesul necontrolat în reţelele sociale

16-10-2025 | 15:06
minori retele sociale
Shutterstock

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor a Parlamentului European a aprobat o propunere care interzice accesul copiilor sub 13 ani pe rețelele sociale și cere acordul părinților până la 16 ani.

 

Ioana Andreescu

Conform unui comunicat al PE, sunt vizate inclusiv platformele de distribuire de videoclipuri.

Restricţiile sunt motivate de europarlamentari prin "riscurile legate de dependenţă, sănătatea mintală şi expunerea la conţinut ilegal sau dăunător" pentru copii şi adolescenţi.

Vârsta minimă pentru accesul necontrolat, numită şi "majorat digital", creşte presiunile asupra platformelor online. Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat chiar o dezbatere privind utilitatea unei astfel de reglementări la nivelul întregii Uniuni Europene. Şefa executivului european, care susţine restricţiile respective, va primi până la sfârşitul anului o recomandare din partea unei comisii de experţi.

Danemarca, deţinătoare a preşedinţiei prin rotaţie a UE în semestrul curent, a anunţat recent un proiect de stabilire a majorităţii digitale la 15 ani. Sub influenţa acesteia, miniştrii europeni răspunzători de domeniul informatic şi digital şi-au declarat săptămâna trecută sprijinul pentru iniţiativa preşedintei CE.

Nu există însă o unanimitate în favoarea ideii între cele 27 de state membre ale Uniunii.

La nivel mondial, Australia se numără printre pionierii impunerii unor astfel de restricţii. O lege privind majoratul digital la 16 ani a fost adoptată de parlament la sfârşitul lui 2024 şi urmează să intre în vigoare în 10 decembrie. Luna trecută, guvernul de la Canberra a publicat directivele care trebuie respectate de media sociale pentru implementarea măsurilor.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 16-10-2025 15:06

