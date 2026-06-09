Locuința cu o cameră, aflată pe locul unui fost garaj din Putney, are aproximativ 3,25 metri, relatează dailymail.com.

Casa are trei niveluri și o fațadă complet neagră. Proprietarul Paul Crowther ar fi cerut designerului să „își imagineze că este o barcă și să maximizeze spațiul de depozitare”.

Proprietatea a fost descrisă ca un „Tardis”, deoarece, deși este foarte îngustă, oferă aproximativ 57 de metri pătrați de spațiu interior.

În interior se găsesc:

un dormitor principal

o baie cu duș tip „rainforest”

o toaletă separată

o bucătărie utilată

un living cu ferestre până în tavan

un birou

o terasă pe acoperiș

Casa este listată la aproximativ 637.000 de euro.

Agentul imobiliar Russell White de la Winkworth Putney spune că locuința este „foarte cool”, bine proiectată și potrivită pentru un cumpărător aflat la prima achiziție, pentru cineva care se mută la o locuință mai mică sau pentru cineva care lucrează în Londra, dar locuiește în altă parte.