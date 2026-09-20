Potrivit rezultatelor pre-liminare în Berlin stânga radicală are un avans de peste patru procente în fața conservatorilor. Iar în landul respectiv partidul de extrema-dreaptă Alternativa pentru Germania conduce cu un punct si jumătate în fața social-democraților.

Rezultatele șubrezesc și, mai mult poziția cancelarului conservator Merz.

Acesta a convocat o reuniune de urgenţă a partidului său Uniunea Creştin-Democrată pentru această seară.

De asemenea cancelarul şi-a anulat călătoria, planificată la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Până acum, Merz a rezistat apelurilor DE a demisiona şi a promis, că va lupta pentru reformele, pe care le consideră esenţiale pentru viitorul Germaniei: relansarea economiei, re-înarmarea ţării pentru a descuraja o Rusie ostilă şi limitarea imigraţiei ilegale.