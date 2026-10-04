O ambulanță aeriană a dispărut în drum spre Boston, după ce a pierdut contactul cu traficul aerian. La bord erau 6 persoane

Aceleași unde datorită cărora vorbim la telefonul mobil se găsesc și în cuptorul cu microunde. Nu ne fac rău, dar, pentru că vorbim de energie, precauțiile în privința mâncării sunt multiple.
Ce-ar fi să nu țineți solnița pe masă. Vă protejați rinchii și, implicit, toate vasele de sânge. Dar excesul de sare lovește prima oară stomacul. Și îi modifică celulele. Așa poate să apară cancerul de stomac.
Vedem cum grăsimile se aglomerează în ficat. Celulele se măresc, apoi începe inflamația. Acesta este drumul biologic prin care apare ficatul gras.
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru. Ordinea în care vor merge liderii fostei coaliții de guvernare la Palatul Cotroceni a fost stabilită.
Ministerul Energiei a făcut un nou bilanț al fondurilor absorbite și distribuite prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Ucraina va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti ca răspuns la o nouă politică a Moscovei privind atacurile aeriene, menită să forţeze populaţia să părăsească Kievul şi alte oraşe, dar nu va viza civilii, a spus Volodimir Zelenski.