O ambulanță aeriană a dispărut în drum spre Boston, după ce a pierdut contactul cu traficul aerian. La bord erau 6 persoane

Stiri externe
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Ambulanta aeriana
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autor
Sabrina Saghin
Negocierile SUA-Rusia ascund o afacere de 20 de miliarde de dolari. Rușii s-ar umple de bani înaintea unui acord de pace

Sursa: mirror.co.uk

Etichete: ambulanta, disparuta, aeronava, boston,

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