Radiație electromagnetică, acestea sunt microundele. Ne explică prof. univ. dr. Ioan Călinescu de ce nu sunt periculoase.

Prof. univ. dr. ing. Ioan Călinescu, Facultatea de chimie aplicată și biotehnologii: „Așa cum este și lumina, așa cum sunt și undele radio, specificul radiației de microunde nu este ionizantă, nu pot să transforme substanțe, nu se degradează substanțe. Microundelee în sine nu sunt periculoase și ca dovadă folosim telefonul. El recepționează și emite microunde, folosim televozorul, când nu este prin cablu, semnalul e prin microunde”.

Radarul înseamnă micronde. Acestea încălzesc materialele, inclusiv alimentele. Dar nu gătiți la microunde, ci doar încălziți mâncarea.

Prof. univ. dr. ing. Ioan Călinescu, Facultatea de chimie aplicată și biotehnologii: „Când încercăm să gătim, să avem o porție de mâncare mai mare distribuția microundelor în cuptor e neuniformă, unelepunc sunt mai fierbinți și alte mai reci. Dacă încălzesc o porție de mâncare la 20 de grade la 40 de grade, neuniformitatatea e nesemnificativă, dar dacă gătesc un piept de pui există riscul că o parte să fie arsă și o parte crudă”.

Alimentele învelite într-o membrană nu au ce să caute în cuptorul cu microunde. Alimentele se încălzesc în sticlă. Sticla este inertă, adică nu interacționează cu alimentele sau în ceramică. Nu se pun în metal ori în plastic din motive de siguranță.

Corespondent Pro TV: „Nu gătim alimente cu membrană, adică roșie, cârnat ori ou - la cuptorul cu microunde. Și indiferent unde folosim aceste unde, le folosim cu reguli. Inclusiv telefonul, care funcționează tot cu microunde. Spre exemplu, indicere SAR măsoară cantitatea de microunde absorbită de corpul uman la nivelul craniului și la nivelul corpului. Cu cât telefonul e mai performant cu atât doza de microunde e mai mică. De aceea, când achiziționăm un telefon e bine să ne uităm la această caracteristică, numită indice SAR”.