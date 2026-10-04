Sarea de masă înseamnă sodiu și clor. Conservanții din majoritatea produselor procesate conțin fosfat de sodiu, adică sodiu și fosfat.

Sodiul, pe care îl vedem trecut pe eticheta unui produs procesat, provine atât din sare, adică din clorură de sodiu, cât și din conservantul fosfat de sodiu. Organismul e interesat de cât de mult sodiu primește, nu contează din ce surse!

Medicii ne recomandă să citim etichetele și să facem comparații. Același produs alimentar – spre exemplu, un suc –, în funcție de producător, poate să aibă o diferență uriașă în privința cantității de sodiu.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Alimentul, în funcție de cum este preparat, poate să aibă o cantitate diferită și să aleagă alimentul care are mai puțin sodiu. Fosfatul de sodiu există și în sucurile preparate industrial. Cantitatea de sodiu pe care o aduce orice aliment conservat din cauza fosfatului de sodiu este foarte mare.”

De ce ne temem de sodiul în exces?

Excesul este eliminat de rinichi, prin aceleași porți prin care se elimină și potasiul. Rinichiul încearcă să scape de sare, dar va scăpa, din nefericire, și de potasiu. Iar de potasiu avem nevoie. Acest mineral ajută vasele de sânge să se relaxeze. Relaxate... mențin presiunea sângelui normală. Adică vă ajută să nu ajungeți la hipertensiune!

Pe de altă parte, sodiul prea mult în organism atrage toată apa. Crește automat tensiunea. Va apărea hipertensiunea.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Evident, rinichiul se adaptează. Dacă îi dăm mai multă sare, se adaptează un an, 2 ani, 10 ani. Dar după ar putea să înceapă să spună: gata, nu mai pot, atât. Nu ar trebui să exagerăm nici dacă suntem oameni sănătoși.”

De aceea și Organizația Mondială a Sănătății ne spune să consumăm însumat, într-o zi, cel mult o linguriță de sare. Și să limităm toate produsele ultraprocesate, adică mezeluri și sucuri. Dar și brânzeturi maturate, care aduc preponderent grăsime și sare.

Înainte să o primească rinichii, sarea consumată ajunge în stomac. 3,5 grame de sare la 100 de grame au mezelurile. Enorm. 2,5 grame de sare la 100 de grame are telemeaua. Enorm. Mezelurile și brânzeturile maturate ar trebui să fie condimente, nu alimente de bază.

Dr. Octavian Popescu, medic specialist chirurgie oncologică: „Dacă noi continuăm să mâncăm foarte sărat, apare o iritație continuă în interiorul stomacului, care poate duce în timp la cancer de stomac. Mâncarea ultraprocesată duce la afectarea epiteliului, învelișului stomacului și, în timp, se poate transforma în cancer.”

Cancerul de stomac este o boală agresivă. De cele mai multe ori, stomacul se îndepărtează chirurgical. Și, totuși, ulterior digestia se poate face normal. Ne explică cum medicul specialist de chirurgie oncologică Octavian Popescu:

Dr. Octavian Popescu, medic specialist chirurgie oncologică: „Reconstruim stomacul din intestin subțire, deci nu o să aibă pungă sau tub de dren, tot circuitul revine la normal. Cu timpul, intestinul subțire se adaptează la noua situație și se face digestia și așa, noi din intestin subțire facem un stomac, se acumulează acolo alimentele și se amestecă cu sucul gastric și totul revine aproape de normal.”

Leziunile stomacului incipiente se pot vedea la endoscopie digestivă. În prezent, endoscopia se face cu sedare și e decontată de Casa de Asigurări de Sănătate.