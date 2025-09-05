Forțele speciale ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată aprobată de Donald Trump – NYT

Membri ai trupelor SEAL ale Marinei SUA au ucis civili nord-coreeni în timpul unei misiuni eșuate de instalare a unui dispozitiv de ascultare în Coreea de Nord, în 2019, în timpul unor negocieri diplomatice importante, potrivit New York Times.

Donald Trump ar fi aprobat operațiunea în primul său mandat, susțin surse militare neidentificate citate de Reuters.

Casa Albă, Pentagonul și Ambasada SUA din Seul nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii legate de acest raport.

Civilii, care păreau să culeagă scoici, au dat întâmplător peste detașamentul SEAL care debarca noaptea, potrivit New York Times.

Forțele americane au deschis focul și au ucis toate persoanele aflate la bordul unei mici ambarcațiuni de pescuit, fără a se preciza numărul victimelor.

O analiză clasificată a Pentagonului a concluzionat ulterior că uciderile au fost justificate conform regulilor care stabilescu cum se desfășoară operațiunile militare, potrivit raportului.

De la ultimul summit dintre Trump și Kim din 2019, negocierile au eșuat, iar Coreea de Nord și-a continuat programul de arme nucleare și rachete balistice.

