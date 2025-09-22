Neuralink va testa un implant cerebral care ar putea ajuta persoanele cu tulburări de vorbire să transforme gândurile în text

Neuralink, compania lui Elon Musk, va lansa în octombrie un studiu clinic pentru persoane cu tulburări de vorbire, care le-ar putea permite să-și transforme gândurile în text, a anunțat președintele Dongjin D.J. Seo.

Acesta a declarat la Institutul Avansat de Ştiinţă şi Tehnologie din Coreea că cercetarea vizează pacienţii care şi-au pierdut capacitatea de a vorbi, oferindu-le posibilitatea ”să treacă direct de la creier la voce, fără tastaturi intermediare”.

”Dacă îţi imaginezi că spui ceva, putem capta acel semnal”, a explicat el.

FDA a acordat dispozitivului statutul de Breakthrough Device pentru tulburările de vorbire, ceea ce permite accelerarea dezvoltării şi aprobării.

Neuralink a început testele pe oameni în 2024, după ce a răspuns îngrijorărilor de siguranţă ridicate anterior de autorităţile americane.

Câte persoane au testat implantul

Până acum, 12 persoane din lume au primit implantul, acumulând peste 15.000 de ore de utilizare. Primul pacient a reuşit să joace jocuri video, să navigheze pe internet, să posteze pe reţele sociale şi să mişte un cursor pe laptop folosind cipul.

Dispozitivul este conceput pentru a ajuta pacienţii cu leziuni ale măduvei spinării şi alte afecţiuni neurologice.

Rivalul Synchron testează la rândul său un implant care ajută persoanele cu deficienţe motorii să tasteze pe computer.

