José Gonzalo Sanchez, poreclit "Gonzalito", era căutat de autorităţile americane pentru trafic de droguri.

Clan del Golfo, principalul exportator de cocaină din Columbia, recent desemnat drept organizaţie teroristă de Statele Unite, poartă în prezent discuţii cu guvernul columbian în Qatar.

Álvaro Jiménez, negociatorul-şef numit de preşedintele Gustavo Petro, a confirmat pentru AFP moartea baronului drogurilor. În timpul unui transfer, ambarcaţiunea care îl transporta s-a răsturnat în departamentul Córdoba (nordul Columbiei), iar acesta s-a înecat, a explicat el.

Autorităţile columbiene îl căutau pentru numeroase infracţiuni, inclusiv omucidere, strămutare forţată a populaţiei, trafic de arme, minerit ilegal şi extorcare.

Clan del Golfo are 6 - 7.000 de luptători și colaboratori

Pe 5 decembrie, guvernul Petro a acceptat în Qatar să continue discuţiile care vizează dezarmarea Clan del Golfo şi pacificarea teritoriilor aflate sub controlul cartelului.

Aceste negocieri fac parte dintr-o politică de pace vizând dezarmarea tuturor grupărilor ilegale, dar până în prezent, niciuna dintre aceste negocieri nu a dat rezultate concrete.

De origine paramilitară, Clan del Golfo are între 6.000 şi 7.000 de luptători şi colaboratori, potrivit guvernului.

Cartelul a suferit eşecuri, în special arestarea şi extrădarea în 2022 în Statele Unite a liderului său, Dairo Antonio Usuga, alias "Otoniel", considerat Pablo Escobar al acestui secol. Acesta execută acolo o pedeapsă de 45 de ani de închisoare.

