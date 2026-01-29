Aeronava, un Beechcraft 1900 operat de compania privată Searca, decolase din oraşul de frontieră Cúcuta (nord) şi a dispărut de pe ecranele radar cu puţin timp înainte de aterizarea programată în Ocaná, un oraş din apropiere, un zbor cu durata prevăzută de 23 de minute, relatează AFP şi Reuters.
Guvernul a desfăşurat forţele aeriene pentru a efectua căutări şi a recupera cadavre în zona muntoasă a departamentului Norte de Santander, unde operează grupuri de gherilă, inclusiv Armata de Eliberare Naţională (ELN).
Imagini distribuite pe reţelele de socializare arată resturi de fuselaj împrăştiate printre vegetaţia densă.
Printre victime se numără şi un membru al camerei inferioare a parlamentului columbian.
Cauza accidentului este deocamdată necunoscută.
Avionul a fost localizat ultima dată la o altitudine cuprinsă între 1.000 de metri şi 1.300 de metri, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar.
Accident aviatic în Columbia. Cincisprezece persoane au murit, inclusiv un parlamentar. Nimeni nu a supraviețuit. VIDEO
Cincisprezece persoane, 13 pasageri şi doi membri ai echipajului, au murit în accidentul unui avion care a dispărut în Columbia, în apropierea frontierei cu Venezuela, a anunţat miercuri autoritatea aeronautică, adăugând că "nu există supravieţuitori".
Aeronava, un Beechcraft 1900 operat de compania privată Searca, decolase din oraşul de frontieră Cúcuta (nord) şi a dispărut de pe ecranele radar cu puţin timp înainte de aterizarea programată în Ocaná, un oraş din apropiere, un zbor cu durata prevăzută de 23 de minute, relatează AFP şi Reuters.