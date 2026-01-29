Aeronava, un Beechcraft 1900 operat de compania privată Searca, decolase din oraşul de frontieră Cúcuta (nord) şi a dispărut de pe ecranele radar cu puţin timp înainte de aterizarea programată în Ocaná, un oraş din apropiere, un zbor cu durata prevăzută de 23 de minute, relatează AFP şi Reuters.



Guvernul a desfăşurat forţele aeriene pentru a efectua căutări şi a recupera cadavre în zona muntoasă a departamentului Norte de Santander, unde operează grupuri de gherilă, inclusiv Armata de Eliberare Naţională (ELN).



Imagini distribuite pe reţelele de socializare arată resturi de fuselaj împrăştiate printre vegetaţia densă.



Printre victime se numără şi un membru al camerei inferioare a parlamentului columbian.



Cauza accidentului este deocamdată necunoscută.



Avionul a fost localizat ultima dată la o altitudine cuprinsă între 1.000 de metri şi 1.300 de metri, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightRadar.

