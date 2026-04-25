”Președintele a fost supus unei intervenții chirurgicale de scoatere a unei leziuni a scalpului care era programată. Procedura s-a desfășurat fără nicio complicație”, a declarat vineri presei, la spital, cardiologul Roberto Kalil Filho.

Potrivit serviciului de presă al președinției, Lula a plecat vineri înainte de prânz (ora locală) de la Spitalul siriano-libanez de la Sao Paulo.

Diagnosticul medicilor

Leziunea extirpată, care era vizibilă în ultimele săptămâni, era un carcinom ”bazocelular”, a precizat dermatoloaga Cristina Abdalla, care l-a operat.

”Este o leziune comună, cauzată de expunerea la soare”, a explicat ea.

Potrivit doctorului Kalil, cicatrizarea durează ”aproximativ o lună”, iar președintele Lula urmează ”să folosească o pălărie”, așa cum a făcut la sfârșitul lui 2024, în altă problemă, după ce a fost operat de urgență la cap, în urma unui accident domestic.

Alte probleme medicale și recomandări

În afara extirpării acestei leziuni cutanate, șeful statului a fost supus unei ”infiltrații la încheietura mâinii drepte” în tratarea unei tendinite la degetul mare, potrivit unui buletin medical.

”El urmează să nu participe la evenimente mari în zilele următoare, însă acest lucru nu va avea un impact asupra agendei sale de săptămâna viitoare”, a anunțat cardiologul.

Context politic înainte de alegeri

Lula, care intenționează să candideze la al patrulea mandat, în octombrie, își multiplică postările pe rețele de socializare în care apare făcând exerciții fizice, pentru a se afișa în formă, în urma unor îngrijorări cu privire la starea sănătății sale, din cauza vârstei avansate.

Principalul său adversar urmează să fie senatorul Flavio Bolsonaro, în vârstă de 44 de ani, fiul mai mare al fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022), care ispășește în prezent la domiciliu, sub supraveghere, o pedeapsă de 27 de ani de închisoare cu privire la tentativă de lovitură de stat.