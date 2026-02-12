Principalul suspect în acest caz este o persoană transsexuală de 18 ani, au transmis autoritățile. Acesta și-a pus capăt zilelor înainte de sosirea forțelor de ordine.

Cei 160 de elevi s-au baricadat în clase împreună cu profesorii. Șase persoane au fost ucise și mai multe rănite.

Alte două cadavre au fost găsite într-o locuință din apropierea instituției. Erau mama și fratele vitreg ai atacatorului.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional

Întreaga comunitate din Tumbler Ridge este în stare de șoc. Orașul are doar 2.400 de locuitori și se află la poalele Munţilor Stâncoşi, în provincia British Columbia, la peste 1.100 de kilometri de Vancouver. Polițiștii au ajuns la faţa locului la doar două minute după primul apel.

Dwayne McDonald, ofițer British Columbia: „La sosirea poliţiştilor s-au auzit focuri de armă, iar pe măsură ce ofițerii s-au apropiat de școală, au fost trase focuri de armă și în direcția lor. Ofițerii au intrat în școală pentru a localiza amenințarea. În câteva minute, o persoană confirmată a fi trăgătorul a fost găsită decedată, cu ceea ce părea a fi o rană autoprovocată.”

Șase morți au fost descoperiți în clădire. Alte trei persoane grav rănite au fost trimise la spital cu elicopterul. Printre cei uciși se numără o profesoară, dar și copii cu vârste 12 și 13 ani.

Autoritățile au mai transmis că atacatorul era o persoană transsexuală, care se identifica drept femeie.

Dwayne McDonald, ofițer British Columbia: „Suspectul a fost identificat ca fiind Jesse Van Rootselaar, în vârstă de 18 ani, rezident al orașului Tumbler Ridge. Două arme de foc - o armă de vânătoare și un pistol modificat - au fost recuperate de ofițeri.”

În locuința suspectului, polițiștii au mai găsit două persoane ucise. Autoritățile spun că este vorba despre mama și fratele vitreg în vârstă de 11 ani ai atacatorului.

Individul a fost elev al liceului unde a comis masacrul. În urmă cu 4 ani a abandonat școala, la scurt timp după ce a anunțat schimbarea de sex. Polițiștii nu au dat, momentan, explicații legate de motivul atacului.

Mark Carney, premierul Canadei: „Sunt părinți, bunici, surori și frați care s-au trezit în această dimineață cu cineva drag dispărut de lângă ei. Vreau să vă spun că întreaga Canada este alături de voi în această durere. Întreaga țară împărtășește această durere cu voi și toți canadienii sunt alături de voi.”