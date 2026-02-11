Cei 160 de elevi ai școlii s-au baricadat în clase împreună cu profesorii, dar nu toți au apucat să se adăpostească: 7 au fost uciși, iar 26 - răniți.

Atacatorul și-a pus capăt zilelor înainte de sosirea poliției. Alte două cadavre au fost găsite într-o locuință din apropierea liceului.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Alerta s-a dat puțin după ora unu după amiaza la liceul din Tumbler Ridge, o localitate cu doar 2.400 de locuitori, situată la poalele Munților Stâncoși, în provincia British Columbia, la peste 1100 de km de Vancouver.

Martor: ”Mă aflam în atelierul de mecanică, mă pregăteam să lucrez la mașina mea, când am auzit, pentru prima dată de când sunt la școală, alarma. Directoarea mergea pe holuri spunându-ne să închidem ușile claselor și alte asemenea lucruri. Inițial m-am gândit că este o simulare, însă mi-am dat seama rapid că situația e gravă și am baricadat ușa. Am stat în clasă două ore și tot timpul am vorbit la telefon cu mama”.

Polițiștii au ajuns la fața locului la doar două minute după primul apel. Șase victime decedate au fost descoperite în clădire, alte trei rănite grav au fost trimise la spital cu elicopterul. Una a murit în cursul transportului. 25 de oameni au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri la o clinică din localitate.

Ken Floyd, Royal Canadian Mounted Police Superintendent: ”Persoana despre care se crede că ar fi comis atacul a fost găsită de asemenea decedată, aparent în urma unei răni pe care și-a provocat-o. ”

O alertă inițială transmisă populației descria atacatorul drept o persoană cu păr castaniu, purtând rochie.

Ken Floyd, Royal Canadian Mounted Police Superintendent: ”Poliția efectuează căutări suplimentare în alte case și proprietăți pentru a stabili dacă mai există persoane rănite sau legate în alt mod de evenimentele de astăzi.”

În jur de 100 de persoane - elevi și personal didactic - au fost evacuate din școală.

Atacurile armate sunt rare în Canada, grație unor legi drastice în domeniul armelor.

Premierul David Eby, British Columbia: ”(Tragedia) ne face să ne gândim la siguranța copiilor noștri atunci când sunt la școală. Considerăm de la sine înțeles că se duc la școală și se întorc teferi. Dar asemenea evenimente pun sub semnul întrebării siguranța de care mulți canadieni au privilegiul să beneficieze”.

Premierul canadian Mark Carney s-a declarat devastat de atacul armat de la liceu și și-a amânat o vizită în Europa.