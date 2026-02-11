Șapte persoane - nu este clar, deocamdată, dacă și elevi - au fost ucise, după care trăgătorul și-a pus capăt zilelor. Alte două cadavre au fost găsite într-o locuință din apropierea liceului, iar anchetatorii cred că cele două cazuri sunt legate.

Poliția l-a indentificat pe criminal, dar nu i-a făcut publică identitatatea și nici motivele.

Alerta s-a dat puțin după ora unu după amiaza la liceul din Tumbler Ridge, o mică localitate din provincia British Columbia.

Localnic: ”Mă aflam în atelierul de mecanică, mă pregăteam să lucrez la mașina mea, când am auzit, pentru prima dată de când sunt la școală, alarma. Directoarea mergea pe holuri spunându-ne să închidem ușile claselor și alte asemenea lucruri. Inițial m-am gândit că este o simulare, însă mi-am dat seama rapid că situația e gravă și am baricadat ușa. Am stat în clasă două ore și tot timpul am vorbit la telefon cu mama.”

Polițiștii au ajuns la locul atacului la doar două minute după primul apel.

Ken Floyd, Royal Canadian Mounted Police Superintendent: ”Ofițerii au intrat în școală pentru a identifica sursa amenințării. În timpul căutărilor, polițiștii au descoperit mai multe victime. Persoana despre care se crede că ar fi autorul atacului a fost găsită de asemenea decedată, aparent în urma unei răni pe care și-a provocat-o singur. ”

Șase trupuri fără viață au fost descoperite în clădire. Alte trei persoane împușcate care suferiseră răni grave au fost trimise spre spitate cu elicopterele.

Una a murit în timpul transportului. 25 de oameni au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri la o clinică din localitate.

O alertă inițială transmisă populației descria atacatorul drept o femeie cu păr castaniu, îmbrăcată cu o rochie.

Alte două persoane decedate au fost găsite într-o locuință din apropierea liceului.

Ken Floyd, Royal Canadian Mounted Police Superintendent: ”Poliția efectuează căutări suplimentare în alte case și proprietăți, pentru a stabili dacă mai există persoane rănite sau legate în alt mod de evenimentele de astăzi.”

În jur de 100 de persoane - elevi și personal didactic - au fost evacuate din școală.

Ministrul Siguranței Publice și Procuror General, Nina Krieger, British Columbia: ”Este o zi devastatoare pentru această comunitate unită, iar pierderea resimțită este profundă.”

Atacurile armate sunt rare in Canada, grație unor legi drastice în domeniul armelor. Cu atât mai mult, evenimentul a șocat comunitatea de doar 2400 de suflete din Tumbler Ridge.

Premierul canadian Mark Carney s-a declarat devastat de atacul armat de la liceu și și-a amânat o vizită în Europa.