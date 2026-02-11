'O persoană despre care se crede că este trăgătorul a fost, de asemenea, găsită moartă', aparent din cauza unei răni autoprovocate, a adăugat poliția.

Incidentul a avut loc la Tumbler Ridge, un oraș cu 2.300 de locuitori situat în provincia Columbia Britanică, relatează AFP.

Douăzeci și cinci de persoane au suferit răni care nu le pun viața în pericol, a mai anunțat poliția într-un comunicat.

Poliția 'a anulat alerta de urgență la Tumbler Ridge. Nu consideră că există suspecți în libertate sau vreo amenințare la adresa publicului', a declarat pe X ministrul siguranței publice al provinciei.

Potrivit primelor declarații ale poliției, prima alertă primită la începutul după-amiezii se referea la un atacator activ la liceul din Tumbler Ridge.

La sosire, forțele de ordine au descoperit, la un control amănunțit al școlii, șase persoane care fuseseră împușcate, pe lângă suspect.

A șaptea persoană împușcată la școală a murit în timp ce era transportată la spital.

Ulterior, poliția 'a identificat a doua locație suspectă legată de incident, unde alte două victime au fost găsite moarte într-o reședință', potrivit unui comunicat.

'Aceasta a fost o situație dinamică și în continuă evoluție, iar cooperarea rapidă a școlii, echipelor de intervenție și a locuitorilor a jucat un rol crucial în intervenția noastră', a declarat Ken Floyd, un responsabil al poliției.

El a refuzat să ofere detalii despre atacator.'Aceasta a fost o zi incredibil de dificilă și epuizantă emoțional pentru comunitatea noastră', a adăugat el.

Tumbler Ridge este situat la peste 1.000 de kilometri nord-est de Vancouver, cel mai mare oraș din Columbia Britanică.