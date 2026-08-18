Iar neatenția poate costa: șoferii care nu achită la timp riscă amenzi de până la 344 de euro și două puncte retrase de pe permis.

Tronsoanele pe care este implementat sistemul sunt următoarele:

→A33 – autostrada Langhe (Asti-Cuneo);

→A36 – Pedemontana Lombarda;

→A59 – centura orașului Como;

→A60 – centura orașului Varese; conexiunea rutieră Ospitaletto-Montichiari (Corda Molle).

Principalul avantaj este eliminarea cozilor la punctele de taxare, însă trebuie să fii atent, deoarece neplata taxei poate costa până la 344 de euro și poate duce la retragerea a două puncte de pe permisul de conducere, relatează tg24.sky.it.

Cum funcționează

În prezent, sistemul acoperă mai puțin de 200 de kilometri dintr-un total de peste 6.000 de kilometri de autostrăzi cu taxă, însă utilizarea lui este în creștere, chiar dacă procesul este lent din cauza nelămuririlor legate de sistemul de plată.

Cei care au un dispozitiv precum Telepass nu au probleme, deoarece suma este debitată automat. Pentru ceilalți șoferi, procedura este mai complicată, deoarece este necesară efectuarea plății prin intermediul unei aplicații în care automobilistul trebuie să se înregistreze, în termen de 15 zile.

Ca alternativă, șoferul se poate deplasa la puncte fizice autorizate pentru efectuarea plății.

Cine nu achită taxa în termen va primi acasă o somație oficială de plată și, pe lângă taxa de autostradă, va trebui să achite și costurile de constatare și recuperare a creanței.

Dacă șoferul ignoră și această notificare, riscă retragerea a 2 puncte de pe permis, deoarece cazul este transmis Poliției Rutiere și se transformă într-o sancțiune administrativă. În acest caz, amenda poate ajunge la 344 de euro, la care se adaugă taxa de autostradă și cheltuielile de notificare.

Atenție la indicatoarele rutiere

Prin urmare, șoferul trebuie să fie atent la indicatoarele rutiere. Sistemul Free Flow presupune trecerea pe sub portaluri tehnologice dotate cu senzori și camere video, care citesc numărul de înmatriculare al vehiculului și calculează suma datorată în funcție de tronsonul parcurs.

Potrivit Automobil Clubului Elvețian, în multe țări europene taxele de autostradă sunt colectate din ce în ce mai des prin sisteme electronice, inclusiv pe tronsoanele cu flux liber.

În prezent, sistemul este activ pe următoarele tronsoane de autostradă:

Italia:

A36: Cassano Magnago – Lomazzo și Lomazzo – Lentate sul Seveso

A60: Gazzada – Vedano Olona

A59: Grandate – Acquanegra

A33: Marene – Rocca Schiavino

Spania:

A636, în Țara Bascilor (Beasain – Bergara)

Franța:

A79, în departamentul Allier, în centrul Franței

A13/A14: Paris – Normandia

A4: Saarbrücken – Metz, ieșirea nr. 36 Boulay

Portugalia:

există o rețea relativ extinsă de autostrăzi cu taxare electronică.

Sistem similar și în România, la Fetești-Cernavodă

Un sistem asemănător există și în România, la Fetești-Cernavodă. Șoferii care traversează podurile de pe A2 pot achita taxa electronic, fără să fie nevoiți să oprească la ghișeu. Camerele video înregistrează automat numărul de înmatriculare al mașinii, iar plata poate fi făcută inclusiv prin SMS sau online. Dacă taxa nu este achitată în termenul prevăzut, șoferul riscă amendă.