Nou atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa

Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul ţării), citează EFE.

„Ca urmare a atacului, au izbucnit incendii la mai multe infrastructuri energetice", a scris Kiper pe contul său de Telegram.

Kiper a adăugat că un depozit al companiei feroviare şi una dintre clădirile sale administrative au fost, de asemenea, afectate.

De la începutul toamnei, Rusia atacă practic în fiecare noapte infrastructurile energetice ucrainene. De asemenea, din august, dronele sale vizează constant infrastructurile energetice ucrainene.

Forţele ucrainene lansează la rândul lor atacuri constante cu drone împotriva rafinăriilor şi altor infrastructuri energetice ruseşti.

Şeful Centrului de combatere a dezinformării de pe lângă Consiliului pentru Securitate Naţională al Ucrainei, Andrii Kovalenko, a indicat pe contul său de Telegram că o rafinărie din regiunea rusă Saratov a fost lovită de drone în timpul nopţii.

Noi atacuri aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, vizând în special zona portului Izmail.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), radarele românești au detectat, în timpul atacurilor, mai multe grupuri de drone aflate în proximitatea spațiului aerian național. Ca măsură de precauție, au fost activate sistemele de apărare antiaeriană. Totuși, condițiile meteo nefavorabile din sud-estul țării au împiedicat decolarea aeronavelor aflate în serviciul de luptă al Poliției Aeriene.

La ora 00:07, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra riscului generat de atacurile din apropiere.

În același interval, numeroase explozii au fost semnalate pe malul ucrainean al Dunării, în zona portului Izmail, unul dintre principalele puncte logistice utilizate de Ucraina pentru exportul de cereale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













