Nou atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa

Stiri externe
11-11-2025 | 11:02
atac in ucraina
Getty

Un nou atac masiv al Rusiei cu drone, în noaptea de luni spre marţi, a avariat infrastructura energetică şi pe cea a companiei feroviare publice ucrainene Ukrainian Railways (Ukrzaliznytsia), în regiunea Odesa (sudul ţării), citează EFE.

autor
Ioana Andreescu

„Ca urmare a atacului, au izbucnit incendii la mai multe infrastructuri energetice", a scris Kiper pe contul său de Telegram.

Kiper a adăugat că un depozit al companiei feroviare şi una dintre clădirile sale administrative au fost, de asemenea, afectate.

De la începutul toamnei, Rusia atacă practic în fiecare noapte infrastructurile energetice ucrainene. De asemenea, din august, dronele sale vizează constant infrastructurile energetice ucrainene.

Forţele ucrainene lansează la rândul lor atacuri constante cu drone împotriva rafinăriilor şi altor infrastructuri energetice ruseşti.

Citește și
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina

Şeful Centrului de combatere a dezinformării de pe lângă Consiliului pentru Securitate Naţională al Ucrainei, Andrii Kovalenko, a indicat pe contul său de Telegram că o rafinărie din regiunea rusă Saratov a fost lovită de drone în timpul nopţii.

Noi atacuri aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, vizând în special zona portului Izmail.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), radarele românești au detectat, în timpul atacurilor, mai multe grupuri de drone aflate în proximitatea spațiului aerian național. Ca măsură de precauție, au fost activate sistemele de apărare antiaeriană. Totuși, condițiile meteo nefavorabile din sud-estul țării au împiedicat decolarea aeronavelor aflate în serviciul de luptă al Poliției Aeriene.

La ora 00:07, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra riscului generat de atacurile din apropiere.

În același interval, numeroase explozii au fost semnalate pe malul ucrainean al Dunării, în zona portului Izmail, unul dintre principalele puncte logistice utilizate de Ucraina pentru exportul de cereale.

Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, atac,

Dată publicare: 11-11-2025 11:02

Articol recomandat de sport.ro
Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Speranța României în tenis pentru anul 2026: la 19 ani, a urcat sute de locuri în clasamentul WTA
Citește și...
Scandal uriaș de corupție la Kiev. Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski vizați de o anchetă
Stiri externe
Scandal uriaș de corupție la Kiev. Ministrul justiţiei şi fostul partener de afaceri al lui Zelenski vizați de o anchetă

Biroul anticorupţie din Ucraina, NABU, a anunţat că desfăşoară o anchetă în sectorul energetic şi de apărare al ţării, ambele grav afectate de loviturile ruseşti, suspectând existenţa unor comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită.

Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina
Stiri externe
Volodimir Zelenski avertizează că Europa ar putea fi atacată de Putin înainte de încheierea războiului din Ucraina

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un interviu pentru The Guardian că nu se „teme” de Donald Trump, spre deosebire de alţi lideri occidentali, şi a respins zvonurile despre o întâlnire tensionată.

Peste 20.000 de ruși au rămas fără curent după atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice din regiunea Belgorod
Stiri externe
Peste 20.000 de ruși au rămas fără curent după atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice din regiunea Belgorod

Două regiuni ruseşti de la graniţa cu Ucraina se confruntă cu pene de curent care afectează duminică 20.000 de persoane în urma unor atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice, au anunţat autorităţile locale. 

Recomandări
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită
Stiri Politice
Prima reacţie a lui Nicuşor Dan în cazul disputei dintre magistraţi şi Oana Gheorghiu: Declaraţia ei a fost nefericită

Preşedintele Nicuşor Dan a comentat marţi disputa dintre magistraţi şi vicepremierul Oana Gheorghiu, considerând că declaraţia acesteia despre pensiile magistraţilor a fost nefericită, iar reacţia CSM, care a sesizat Parchetul, a fost exagerată.

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 11 Noiembrie 2025

03:15:56

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28