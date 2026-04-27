A căzut mare parte din acoperișul Castelului Reginei Maria din Mamaia, iar grinzile din lemn, s-au sfărâmat. Sistemul de monitorizare video a semnalat prăbușirea, și a alertat autoritățile. Ministerul Culturii a cerut punerea în siguranță a monumentului, cât mai repede.

Construit între 1923 și 1926, Castelul Reginei Maria, cunoscut și ca Vila Regală din Mamaia, este acum o ruină.

Amploarea dezastrului se vede cel mai bine de la înălțime.

Irina Nicolae, director Direcția pentru Cultură Constanța: "Din cauza intemperiilor, lemnăria a cedat, a putrezit și probabil și vânturile din ultima perioadă au accelerat acest proces de degradare."

Cu linii mediteraneene elegante și terase care privesc marea, clădirea a fost martora multor jocuri ale istoriei.

După perioada comunistă, imobilul - comparat deseori cu castelul de la Balcic - a fost implicat în numeroase litigii și nimeni nu s-a îngrijit de el.

De anul trecut a intrat în administrarea Ministerului Culturii, care a obținut un împrumut pentru finanțarea reabilitării. Însă lucrările întârzie...

Autoritățile spun că locul este acum extrem de periculos și îi avertizează pe curioși să nu se aventureze înăuntru.

Laura Tudosie, specialist Direcția Județeană de Cultură Constanța: „Este într-o situație de pericol, de precolaps. Sunt zone din acoperiș care lipsesc și precipitațiile pătrund înăuntru distrugerea este progresivă și avansată”.

Corespondent PRO TV: „Clădirea este într-o stare avansată de degradare. A căzut tencuiala, acoperișul este distrus, iar în unele locuri au crescut și copaci. Grinzile din lemn s-au prăbușit, iar din cauza vântului puternic au fost sparte și geamurile”.

Forțați de împrejurări, responsabilii au luat acum măsuri de urgență.

Clădirea a fost un simbol al dezvoltării stațiunii Mamaia.

Diana Slav, ghid turistic: „Regina Maria era iubitoare a mării. Pentru că familiile regale din Europa erau prietene între ele, am avut vizite aici foarte dese”.

Castelul a fost un punct de atracție pentru elitele vremii.