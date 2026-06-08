Oficialii israelieni au transmis că toate proiectilele au fost interceptate de apărarea anti-aeriană.

Atacul vine după o serie de lovituri date în sudul Beirutului, la care Iranul a spus că va veni cu un răspuns „zdrobitor”.

În urmă cu aproximativ 3 ore, forțele armate israeliene au anunțat că au răspuns la atacurile regimului de la Teheran.

Pe Telegram, armata israeliană a scris că a lovit ținte din vestul și centrul Iranului. În același timp, toate zborurile de pe aeroportul internațional din Teheran au fost suspendate.

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