Oficialii israelieni au transmis că toate proiectilele au fost interceptate de apărarea anti-aeriană.

Atacul vine după o serie de lovituri date în sudul Beirutului, la care Iranul a spus că va veni cu un răspuns „zdrobitor”.

În urmă cu aproximativ 3 ore, forțele armate israeliene au anunțat că au răspuns la atacurile regimului de la Teheran.

Pe Telegram, armata israeliană a scris că a lovit ținte din vestul și centrul Iranului. În același timp, toate zborurile de pe aeroportul internațional din Teheran au fost suspendate.