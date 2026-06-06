Iranul a fost implicat în discuții cu Washingtonul consacrate programului său nuclear, în contextul în care SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, așa cum au făcut și în iunie anul trecut, timp de 12 zile.

În timpul acestor două conflicte, obiectivele nucleare iraniene au fost bombardate în mai multe rânduri.

Teheranul critică raportul AIEA

''Dacă AIEA vrea să contribuie la o soluție diplomatică, ea trebuie să evite transformarea unui raport tehnic în instrument de presiune politică'', a scris pe X adjunctul ministrului de externe iranian Kazem Gharibabadi.

Într-un raport confidențial consultat joi de AFP, AIEA declară că lipsa accesului la obiectivele nucleare din Iran constituie un ''motiv de îngrijorare în materie de proliferare''.

''Deși Agenția recunoaște că atacurile militare contra instalațiilor nucleare iraniene au creat o situație fără precedent, este esențial ca ea să poată desfășura fără întârziere activități de verificare în Iran'', indică raportul citat.

Iranul acuză lipsa unei condamnări din partea AIEA

AIEA nu a condamnat niciodată loviturile israeliano-americane asupra obiectivelor nucleare iraniene.

''Un astfel de atac (militar) este nu doar o încălcare a suveranității iraniene, dar și o lovitură directă adusă siguranței nucleare'', a spus Gharibabadi.

În iunie 2025, SUA au bombardat trei obiective nucleare din Iran (Fordo, Natanz și Ispahan), ceea ce a permis, potrivit președintelui american Donald Trump, ''nimicirea'' programului nuclear al Teheranului.