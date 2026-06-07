El a precizat că doar un acord de pace ar putea duce la relaxarea sancțiunilor și la deblocarea activelor iraniene înghețate în străinătate. Trump insistă că presiunea trebuie menținută până la finalul negocierilor.

În interviul acordat postului NBC, președintele american a respins ideea că militarii americani dislocați în zonă pentru operațiunile împotriva Iranului ar fi în pericol.

„Nu consider că sunt în vreun pericol. Avem cea mai bună apărare și cel mai bun atac care s-au văzut vreodată”, a spus Trump.

În opinia sa, o eventuală retragere, chiar și parțială, a acestui contingent ar fi o decizie „necugetată”, întrucât Statele Unite ar putea fi nevoite să folosească aceste trupe dacă negocierile cu Iranul eșuează.

Comparații cu războaiele trecute

Până în prezent, numărul oficial al victimelor din rândul trupelor americane se ridică la 13 militari uciși în incidente legate direct de ostilitățile lansate de SUA și Israel pe 28 februarie și întrerupte din 8 aprilie de un armistițiu.

„Am pierdut 13 oameni acolo și este mult”, a recunoscut Trump.

Totuși, acesta a adăugat: „Dacă privim la Vietnam, unde au murit sute de mii de oameni, sau la oricare dintre ultimele șapte sau opt războaie, am pierdut 13. Este mai puțin decât oricine și-ar fi imaginat.”

Pe de altă parte, Trump a insistat că nu va debloca active iraniene și nici nu va ridica sancțiunile înainte de un acord de pace.

„Da. Dacă (iranienii) se comportă bine, dacă fac o treabă bună, începem să discutăm. Da”, a indicat el.

Negociatorii iranieni încearcă să obțină deblocarea a aproximativ 24 de miliarde de dolari din active înghețate în străinătate, una dintre condițiile-cheie pentru un acord.

Liban, Hezbollah și condițiile indirecte ale acordului

În același interviu, Trump a precizat că nu solicită ca Libanul să facă parte dintr-un eventual acord, în ciuda cererilor iraniene, și a îndemnat Israelul să limiteze loviturile în Liban la acțiuni „chirurgicale” împotriva Hezbollah.

Trump a susținut din nou că SUA și Iranul sunt „foarte aproape de un acord”, însă a avertizat că, în lipsa acestuia: „Îi voi trimite în infern.”

Președintele american a afirmat că ar fi dispus să discute cu noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, pe care l-a descris drept „mai tânăr, mai rațional”.

Propunerea a fost respinsă de ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, care a catalogat ideea drept nerealistă.

Mojtaba Khamenei, grav rănit într-un bombardament israelian la începutul conflictului, nu a mai apărut public de la numirea sa, pe 8 martie.

Negocierile dintre Iran și SUA se desfășoară prin intermediul Pakistanului, mediator în discuții privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și soluționarea problemei uraniului puternic îmbogățit, fie prin transfer, fie prin diluare.