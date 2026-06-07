Ministerul de Externe de la Teheran face apel la „principiul bunei vecinătăți”. Și avertizează statele din Golf să nu permită Washingtonului să atace Iranul, de pe teritoriile lor.

Cu doar câteva ore înainte de apelul făcut de Ministerul de Externe de la Teheran, americanii au lovit mai multe instalații radar din sudul Iranului.

„Acest atac a fost o încălcare clară a armistițiului din aprilie 2026 și o agresiune împotriva integrității teritoriale a Iranului”, au transmis oficialii iranieni.

De cealaltă parte, armata americană a transmis că loviturile au fost un răspuns la un atac cu drone iraniene asupra Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, Iranul a lansat sâmbătă șapte rachete înspre Kuweit și Bahrein. Șase dintre ele au fost interceptate, iar una și-a ratat ținta.

Oren Liebermann, corespondent CNN: ”Am asistat la o serie de atacuri și interceptări, sâmbătă, în regiunea Golfului, între Statele Unite și Iran, iar toate acestea pun sub semnul întrebării fragilul armistițiu, precum și posibilitatea urmării unei căi diplomatice, pentru a încerca să se ajungă la un acord mai amplu. Chiar la începutul acestei săptămâni, un atac al Iranului a lovit aeroportul din Kuweit, ucigând o persoană și rănind alte peste 60. Așadar, vedem un tipar de lupte continue în jurul acestui armistițiu. Totuși, președintele Donald Trump a declarat că negocierile pentru încetarea focului și discuțiile se mișcă foarte repede. Însă nimic nu pare a se mișca cu viteză aici, cu siguranță nici redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care ar trebui să fie primul pas într-un astfel de acord de încetare a focului”.

Între timp, un consilier al Liderului Suprem al Iranului îl contrazice pe Donald Trump și susține că negocierile se află într-un impas.

Ce compromisuri este dispus Iranul să facă? Este Iranul dispus să facă un compromis în privința uraniului îmbogățit?

Mohsen Rezaei, consilierul liderului suprem al Iranului: ”În negocierile din trecut privind JCPOA (Acordul Nuclear cu Iranul), s-a ajuns la o înțelegere între Iran, Statele Unite și alte țări importante. Președintele Trump a venit și a rupt acel acord. Drept urmare, avem îndoieli că orice fel de acord cu președintele Trump, privind uraniul îmbogățit, va dura. Din acest motiv, suntem neîncrezători cu privire la insistența lui Trump și la ceea ce vrea el cu adevărat”.

În primul său mandat, în 2018, Donald Trump a retras Statele Unite din „Acordul Nuclear cu Iranul” și a decis atunci reintroducerea sancțiunilor economice împotriva Teheranului.