Noapte de coșmar în Zaporojie: Rusia atacă cu drone și rachete, 19 persoane rănite și pagube semnificative

Cel puţin 19 persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri rezidenţiale au fost avariate în urma unui atac masiv al Rusiei cu drone marţi seara asupra oraşului Zaporojie, centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume din sud-estul Ucrainei.



Atacul a provocat incendii de amploare în zone rezidenţiale, iar pe străzile oraşului se pot vedea numeroase maşini calcinate, potrivit guvernatorului.

Într-o postare pe Telegram, Fedorov a precizat că în urma atacului au fost distruse magazine şi avariate 31 de blocuri de apartamente şi 20 de clădiri particulare. El a spus că opt persoane au trebuit spitalizate pentru îngrijiri specializate.

"În prezent, se desfăşoară o operaţiune de salvare în 12 locuri", a declarat Fedorov într-o înregistrare video postată online. "Am mobilizat un număr maxim de unităţi din cadrul Serviciilor de Urgenţă, al poliţiei naţionale, precum şi echipe medicale", a indicat el.

Imagini postate online arată pompieri luptându-se cu flăcările la blocuri înalte de apartamente şi vehicule distruse pe străzile oraşului.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că au doborât 72 din cele 90 de drone şi două rachete balistice lansate de Rusia într-un atac la nivel naţional în cursul nopţii.

Forţele ruse ocupă teritorii întinse în regiunea Zaporojie şi au înregistrat recent progrese în acest sector al frontului, dar oraşul cu acelaşi nume rămâne sub control ucrainean.

Evgheni Beliţki, şeful regiunii Zaporojia instalat de Rusia în zona controlată de armata rusă, a declarat că forţele ucrainene au atacat infrastructura energetică din aceste teritorii anexate de Rusia.

Într-un mesaj pe Telegram, Beliţki a spus că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru 40.000 de clienţi din oraşele controlate de Rusia îm regiune.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













