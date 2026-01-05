Iarna a lovit puternic aproape toată țara. Șosele blocate din cauza ninsorilor, mii de locuInțe au rămas fără curent

Este iarnă cu adevărat în 3 sferturi de țară. Meteorologii au emis avertizări de viscol și ninsori puternice. Deja, mii de oameni au rămas fără curent electric după ce vântul năpraznic a rupt cablurile de înaltă tensiune.

Pentru că șoselele pot fi extrem de periculoase la Rânca, în Gorj, polițiștii nu i-au mai lăsat pe șoferi să urce fără lanțuri.

Turistă: „Dacă n-ai cauciucuri bune și nici lanțuri, la revedere, nu poți să urci."

Șofer: „Aici nu mai bagă nimeni plugul. Avem lanțurile în portbagaj.”

Șoferii întâmpină dificultăți pe drumuri

Ziua nu a fost ușoară nici pentru cei aflați deja în stațiune. Și-au găsit mașinile îngropate în zăpadă.

Turistă: „Două zile a nins peste mașină, că am mai dat la lopată în prima zi, mai dau și mâine, a treia rundă."

Pe drum, un microbuz a derapat și a ajuns în șanț.

În Caraș-Severin, un șofer s-a aventurat cu mașina pe un drum forestier, deși știa că are anvelope uzate.

Tot aici, drumul județean care duce spre stațiunea Semenic a fost închis pe o perioadă nedeterminată din cauza zăpezii.

Corespondent PROTV: „Polițiștii au fost în trafic, iar acolo unde autoritățile nu au deszăpezit drumurile, au primit amenzi de până la 20.000 de lei."

În Timiș, un șofer de 74 de ani chiar a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina. Un pasager a ajuns la spital.

Întreaga țară este sub avertizare meteo

Vremea rea le-a pus piedică și celor plecați la munte să schieze. Drumul Național 1 s-a aglomerat și s-a umplut de zloată, iar la destinație oamenii au aflat că telefericele de la altitudine nu funcționează, din cauza vântului puternic. În Poiana Brașov chiar a oprit telegondola, iar schiorii s-au aliniat la coadă la telecabină.

Fată: „Am venit pe la 9 jumătate, deci de două ore jumate stăm."

La Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, a fost vijelie.

Riscul de avalanșă a crescut la 4 pe o scară de la 1 la 5, așa că puținii turiști ajunși în zonă au preferat să stea la adăpost.

Un grup pornit în drumeție către creastă a revenit la cabana Șuru, din precauție.

Turist: „Era foarte ceață, vânt, deja înghețasem."

În Sinaia, zăpada căzută în ultimele ore a creat mari probleme. Mașinile n-au mai putut înainta pe străzile în pantă.

În Apuseni, aproape 10.000 de gospodării nu au curent electric, iar la spitalul din Abrud, unde sunt zeci de pacienți internați, a fost montat un generator de mare putere.

Probleme sunt și în localitatea Gârda de Sus.

Localnică: „Zăpada ajunge la jumătate de metru și de vineri seara nu avem curent electric."

Aproape toată țara se află sub Cod galben sau portocaliu de ploi și ninsori.

