Cine este controversatul Nigel Farage, ajuns în Parlamentul britanic. A devenit celebru după ce a promovat ieșirea UK din UE

Timp de aproape trei decenii, Nigel Farage a fost imaginea euroscepticismului în Regatul Unit, notează BBC.

În vârstă de 60 de ani, acest politician controversat, atacat pe stradă de mai multe ori de publicul nemulțumit, Farage a divorțat de două ori și are patru copii.

A fost membru al Parlamentului European. A candidat fără succes de șapte ori pentru Parlamentul Regatului Unit, iar acum face a opta încercare.

A făcut campanie pentru Brexit în calitate de lider al UKIP, apoi a continuat să conducă Partidul Brexit și, în prezent, Reform UK. De-a lungul carierei sale, a trecut de la politică la colaborări cu mass-media și a sărit de la un partid politic la altul.

Fiu al unui agent de bursă, Nigel Farage s-a născut în Kent și a urmat cursurile școlii private Dulwich College, în sudul Londrei.

Colegii săi de școală își vor aminti mai târziu de un elev dornic să provoace elevii și profesorii cu declarații controversate. La 18 ani, a decis să nu meargă la universitate, devenind trader la London Metal Exchange în 1982.

Getty

Care a fost drumul lui Nigel Farage în politică

Nigel Farage a părăsit Partidul Conservator după ce Regatul Unit a semnat Tratatul de la Maastricht în 1992, care prevedea o "uniune tot mai strânsă" între națiunile europene. A fost membru fondator al Partidului Independenței Regatului Unit (UKIP), pe atunci un mic grup marginal, și a candidat pentru prima dată fără succes pentru Parlament în 1994 la alegerile parțiale din Eastleigh.

A fost ales în Parlamentul European, în calitate de deputat în Parlamentul European pentru sud-estul Angliei, în 1999 și a rămas acolo până în 2020. După ce a devenit lider al UKIP pentru prima dată în 2006, a devenit o figură familiară la televizor și a realizat o descoperire la alegerile europene din 2009, unde UKIP a obținut mai multe voturi decât laburiștii și democrat-liberalii.

A jucat un rol important în referendumul pentru Brexit (ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană) din 2016.

Getty

După votul în favoarea ieșirii Regatului Unit din UE, a demisionat din UKIP. Apoi a lansat Partidul Brexit în aprilie 2019.

După Brexit, partidul său și-a schimbat numele în Reform UK.

Farage a părăsit politica de primă linie în 2021 și a început o carieră în televiziune, ca prezentator al nou înființatei emisiuni GB News. A participat la serialul de reality TV I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here! în 2023 și a fost în atenția presei când contul său bancar de la Coutts a fost închis.

Nigel Farage a petrecut cea mai mare parte a campaniei electorale pentru alegerile generale din Marea Britanie din 2024 insistând că nu va candida pentru Camera Comunelor. Dar, la 3 iunie, a declarat că va fi candidatul Reform UK în Clacton și va prelua din nou conducerea partidului.

Getty

Care au fost promisiunile electorale ale lui Nigel Farage

Unele dintre promisiunile politice făcute până acum de Reform UK au fost:

- Imigrație: înghețarea imigrației neesențiale; atingerea obiectivului "Net Zero Immigration"; deportarea imediată a infractorilor străini; oprirea traversărilor cu ambarcațiuni mici

- Afaceri externe: Eliminarea Cadrului Windsor privind circulația mărfurilor; ieșirea din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO); reducerea ajutorului extern cu 50%

- Fiscalitate și economie: Creșterea pragului minim pentru impozitul pe profit la 100 000 de lire sterline; creșterea pragului impozitului pe venit la 20 000 de lire sterline; eliminarea impozitului pe moștenire pentru proprietățile în valoare de sub 2 milioane de lire sterline; eliminarea "reglementărilor inutile" și simplificarea sistemului fiscal

- Criminalitate și justiție: Creșterea numărului de polițiști; încetarea poliției "trezite"; construirea a 10 000 de noi locuri în închisori

Getty

La mai puțin de o zi după ce a preluat din nou conducerea Reform UK, Farage a părut să renunțe la politica Reform de a muta solicitanții de azil în teritoriile britanice de peste mări.

El a spus că ideea nu era "teribil de practică", adăugând: "Am preluat conducerea ieri, dați-mi mai mult de 12 ore și voi rezolva câteva lucruri".

