Așa ar putea să intre cât mai repede în etapa de operaționalizare, a declarat marți Cseke Attila într-o videoconferință cu reprezentanții spitalelor, constructorii și autoritățile locale, arată news.ro. Potrivit ministerului, șapte dintre cele opt spitale finanțate prin PNRR au ajuns la un stadiu de execuție între 91% și 100%, singura excepție fiind Spitalul Județean de Urgență Constanța – Mama și Copilul, aflat la 69%.

Cseke Attila a subliniat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit toate obligațiile: facturile sunt achitate la zi, fondurile necesare sunt prevăzute în buget, iar hotărârile de Guvern privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici au fost realizate. „Din partea Ministerului Sănătății nu există blocaje. De acum înainte, fiecare zi contează. Constructorii, beneficiarii și autoritățile locale trebuie să accelereze ritmul de lucru și să înceapă procedurile de recepție imediat ce stadiul lucrărilor permite acest lucru”, a declarat ministrul.

Excepția: Spitalul din Constanța

Proiectul Spitalului Județean de Urgență Constanța – Mama și Copilul se află la un grad de execuție de 69% și va continua prin Programul Operațional Sănătate (POS) după 31 august 2026. Ministrul a solicitat ca, până la acea dată, să fie decontat un volum cât mai mare de lucrări din fondurile PNRR.