„Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Vaslui, au prins un cetăţean din R. Moldova care intenţiona să scoată din ţara, în autoturismul personal, două pungi cu ciuperci conţinând muscimol, drog de risc”, a transmis, marţi, Poliţia de Frontieră, potrivit News.ro.

Luni, procurorii au dispus reţinerea inculpatului, în vârstă de 53 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de introducere sau scoatere din ţară de droguri de risc fără drept, în formă continuată.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în luna iulie 2026, inculpatul a intrat în ţară având asupra sa droguri de risc, pe care, ulterior, a încercat să le scoată din România. Astfel, in ziua de 13.07.2026, acesta a fost depistat la P.T.F. Albiţa, de către poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Huşi, pe sensul de ieşire din ţară, în timp ce deţinea, în autoturismul său, două pungi cu ciuperci conţinând muscimol, drog de risc”, a mai transmis sursa citată.

Marţi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vaslui cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de de 30 de zile.