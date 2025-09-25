Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, vinovat de complicitate la comiterea unor infracțiuni legate de Gaddafi

Un tribunal din Paris l-a găsit vinovat, joi, pe fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy de complicitate la comiterea unor infracțiuni.

Știrea este în curs de actualizare!

El a fost judecat pentru că ar fi acceptat finanțare ilegală pentru campania electorală din partea regimului liderului libian Muammar Gaddafi pentru a-și asigura victoria în alegerile din 2007.

Cu toate acestea, joi, tribunalul l-a achitat pe Sarkozy de deturnare de fonduri publice, corupție pasivă și depășirea limitelor de finanțare a campaniei electorale, potrivit Euronews.

Acuzația de conspirație criminală se referă la implicarea sa într-un grup care a pregătit o infracțiune de corupție între 2005 și 2007, a transmis instanța.

Instanța încă detaliază hotărârea și nu l-a condamnat imediat pe Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, care a deținut cea mai înaltă funcție din Franța între 2007 și 2012.

Sarkozy poate face apel împotriva verdictului de vinovăție, ceea ce ar suspenda orice sentință până la soluționarea apelului.

Hotărârea instanței din Paris îl face pe Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, primul fost șef de stat francez condamnat pentru o infracțiune de un asemenea nivel.

Procurorii au susținut că el a deturnat în secret milioane de euro de la guvernul Gadhafi în fondurile sale de campanie, acuzație pe care Sarkozy a negat-o pe parcursul unui proces de trei luni la începutul acestui an.

Cazul a implicat și 11 co-inculpați, printre care trei foști miniștri.

