Peter Szijjarto a declarat că UE "continuă să danseze după cum îi cântă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski", citat de MTI.

Guvernul SUA a suspendat sancțiunile asupra transporturilor maritime de țiței rusesc pentru a evita scumpiri, în timp ce UE continuă să urmeze indicațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vineri Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe și comerț.

"Războiul din Orientul Mijlociu are un impact serios asupra aprovizionării globale cu energie”, a subliniat Peter Szijjarto într-un comunicat al ministerului, amintind că exporturile din statele arabe sunt piloni importanţi ai pieţei globale de petrol, iar închiderea strâmtorii Ormuz a făcut ca livrările de ţiţei către piaţa globală să fie "imposibile sau cel puţin foarte incerte", iar în consecinţă preţurile la benzină şi motorină cresc, mai ales în Europa.

"De ce a tras Europa băţul scurt? Ei bine, pentru că Bruxelles-ul dansează cum îi cântă Zelenski, motiv pentru care Bruxelles-ul a interzis sursele de energie ruseşti", a conchis şeful diplomaţiei ungare.

Citând creşterile abrupte ale preţurilor la energie în Europa, Szijjarto a cerut UE să suspende imediat sancţiunile asupra petrolului împotriva Rusiei, ceea ce, a spus el, ar duce la o reducere semnificativă a preţurilor.

"Dar şantajul lui Zelenski şi adoraţia Bruxelles-ului faţă Ucraina vor face ca interdicţia asupra petrolului rusesc în Europa să rămână în vigoare", a apreciat el.

"În Ungaria aplicăm preţuri protejate (...). I-am protejat (pe unguri) de creşterile de preţuri, dar soluţia ar fi să facem ceea ce fac americanii", a mai spus ministrul de externe ungar.