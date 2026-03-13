„În urmă cu câteva minute, pentru zona de nord a județului Tulcea a fost transmis un nou mesaj RO-Alert, prin care populația este informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spațiul aerian, în contextul semnalării unor ținte aflate în proximitatea frontierei României cu Ucraina. Acesta este al treilea mesaj RO-Alert transmis în cursul zilei de astăzi pentru zona de nord a județului Tulcea”, au afirmat reprezentanții ISU Tulcea.

Recomandări pentru cetățeni

Mesajul a fost emis prin intermediul sistemului național de avertizare a populației, în baza informațiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea și securitatea spațiului aerian.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacurile Federației Ruse, însă, având în vedere situația din proximitatea frontierei, autoritățile transmit mesaje de avertizare pentru informarea și protejarea populației. Recomandăm cetățenilor să urmărească cu atenție conținutul mesajelor RO-Alert primite și să respecte indicațiile transmise de autorități”, au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Ei le recomandă cetățenilor ca, „în cazul în care observă situații care le pot pune în pericol siguranța”, să sune la 112.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, vineri, două mesaje RO-Alert prin care erau avertizați privind riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. După primul mesaj, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că ținte aeriene au fost detectate în zona Chilia Veche din Tulcea. Au fost ridicate două aeronave F-16, respectiv două aeronave Eurofighter Typhoon pentru monitorizarea spațiului aerian.

Intervenții ale Ministerului Apărării Naționale

„Vineri, 13 martie, sistemele radar ale MApN au detectat, în jurul orei 10.00, ținte aeriene la nord de județul Tulcea (zona Chilia Veche-Vâlcove). Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian. La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată”, au precizat reprezentanții MApN. Ulterior a fost emis un nou mesaj.

La acel moment, reprezentanții MApN afirmau că „este posibil ca resturi de dronă să fi căzut și pe teritoriul României, în zona Chilia Veche”. Ca urmare, au fost declanșate verificări.

Ulterior, reprezentanții MApN au anunțat că echipe ale ministerului au finalizat activitățile de verificare în zonele din județul Tulcea unde ar fi putut exista resturi de drone.

„Cercetările desfășurate în teren de specialiști ai MApN nu au confirmat prezența unor resturi de drone sau a altor elemente asociate unor astfel de aparate. În urma verificărilor efectuate, echipele de căutare și-au încheiat misiunea în zonele semnalate. Ministerul Apărării Naționale menține măsuri de monitorizare permanentă a situației din proximitatea spațiului aerian național și cooperează cu instituțiile responsabile pentru gestionarea oricăror situații care pot apărea”, au transmis reprezentanții MApN.